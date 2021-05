Facebook續鎖賬戶 特朗普：恥辱

美國國會暴亂發生後,包括Facebook等多個社交平台宣布封鎖美國前總統特朗普賬戶。Facebook監督委員會表示,支持封鎖特朗普賬戶決定。但Facebook監督委員會同時認為永久封鎖刑罰太重,要求Facebook公司6月內提供合理原因。

特朗普推出新交流平台 稱同民眾直接對話 【下一頁】

Facebook監督委員會周三(5日)表示,認為公司封鎖特朗普(Donald Trump)賬戶合理。但認為永久停用超出正常觸範圍,要求Facebook公司需在6個月內給予「合理解釋」(proportionate response)。特朗普回應指封鎖行為「完全是一種恥辱」(a total disgrace),並稱Facebook公司將會「付出政治代價」(pay a political price)。

今次裁決將為未來其他社交平台應該如何對待具爭議的政治人物立下先例,外界十分關注Facebook監督委員會的決定。監督委員會認為,若缺乏明確標準,Facebook不應強行無限期封鎖部分帳戶,亦不能夠有差別待遇。惟監督委員會強調,公司擁有恢復、暫停及永久封鎖特朗普賬戶的權利。

特朗普帳戶被停近4個月 Facebook將決定是否恢復 【下一頁】

國會暴亂後,Facebook以憂慮再有暴力行為發生為由,宣布無限期封鎖特朗普Facebook及Instagram賬戶,公司其後亦再刪除一段特朗普的採訪片段。Facebook董事會曾表示,由於特朗普支持者非法闖入美國國會大樓,所以公司有權封鎖特朗普賬戶。

監督委員會主席,前聯邦法官麥康奈爾(Michael McConnell)批評,Facebook公司罰則不清晰,指公司應在罰則上保持清晰度、一致性及透明度。監督委員會主席之一﹑丹麥前首相施密特(Helle Thorning-Schmidt)表示,不允許公眾人物透過職務煽動暴力,但Facebook「不能隨便增加新制裁措施」(can't just invent new sanctions as they go along)。

責任編輯:李俊儀