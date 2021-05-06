美國企業盈利有望上調

股市總比實體經濟走得快，因為當中反映市場預期。去年，在無限量的刺激經濟政策和疫苗樂觀情緒的推動下，投資者早已預期今年經濟有望復甦，令標普500指數的估值倍數增加。現時指數的預測市盈率已達23倍，若只是靠估值來估計指數的升值空間，上升幅度似乎有限。但不要忘記，股價的基本升幅是有盈利增長支撐。

在美國，不少大型的公司已經公佈今年第一季的業績，當中有兩個重點。第一，接近九成的公司有盈利驚喜，在科技板塊、非必須消費品和金融板塊的驅動力尤其突出。第二，實際盈利超出市場一般預期的23%。盈利勢頭尤其在必須消費品、金融和通訊服務板塊表現突出。在這個亮麗的成績表下，我們相信盈利將在未來數月上調。市場普遍預期今年美國企業的盈利增長達48.1%。再者，在加上預期美國經濟復甦的動力，表現最好的一批企業將有機會達到比預期更多的收入。

踏入五月，標普500指數的升幅超過10%，板塊廣泛嘅升幅橫跨能源、金融、地產和通訊服務。而科技巨企公佈了強勁的公司業績，這突顯了科技相關行業的韌性。隨著全球經濟繼續數碼化，我們看好美國科技行業中切合I.D.E.A.主題的公司。另外，投資者可關注在本週五（5月7日）公佈的美國非農就業數據和失業率，留意4月份的新增非農就業職位是否能達到市場預期的99.5萬和失業率跌至5.8%，結果將顯示美國的就業市場能否見強勁復甦。