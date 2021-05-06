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【新冠疫苗專利】世貿要批准豁免疫苗專利難度高　製藥業：放棄專利恐引致假疫苗出現

股市 12:46 2021/05/06

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現時歐盟、英國、日本、瑞士、巴西及挪威均拒絕支持豁免疫苗的專利保護。

印度疫情愈趨嚴重，美國周三以對抗疫情的緊急需求為由，支持世貿組織（WTO）的建議，暫時豁免新冠疫苗的專利保護，允許發展中國家生產自家版本的疫苗。美國放棄疫苗專利，觸發全球疫苗股急挫，復星醫藥 （02196） 、康希諾 （06185） 齊挫兩成。

疫苗股急挫，詳見【下一頁】

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）指，這是疫情下採取的特殊措施，雖然拜登政府深明保護知識產權的重要，但為結束疫情，支付豁免對疫苗的專利保護。戴琪指，政府將加強與私營部門及可能的夥伴合作，擴大疫苗的製造與分銷，並積極增加生產新冠疫苗所需的原材料。

美國藥品物究及製造商協會（PhRMA）反對有關決定，認為有關決定會削弱原本已經十分緊張的供應鏈，並可能導致假疫苗出現。PhRMA成員包括阿斯利康（AstraZeneca）、輝瑞及強生等。

製商業認為，即使知道疫苗的配方，生產疫苗前必須設立生產疫苗的昂貴設施，生產疫苗又是複雜的科學程序，生產疫苗的原材料亦有限，而且缺乏具備製造相關技術的員工。

輝瑞原預期全年疫苗收入達260億美元【下一頁】

現時歐盟、英國、日本、瑞士、巴西及挪威均拒絕支持豁免疫苗的專利保護，而世貿要批准豁免疫苗專利保護，需要獲得全數164個成員國支持。

相關文章：【新冠疫苗】輝瑞CEO：新冠口服藥　有望今年底上市

相關文章：【異動股】復星醫藥 瑞信上調目標價、料今年向內地供1億劑復必泰

 

編輯：陳韻妍

港股 康希諾生物－B（06185） 輝瑞 AstraZeneca（美：AZN） 疫苗 疫情 知識產權 復星醫藥（02196） 專利 美國

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