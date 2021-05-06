【太空任務】SpaceX星艦第五次試飛　終成功著陸（有片）

▲ SpaceX的SN15星艦原型機，終於順利完成高空飛行測試，逃過爆炸命運，首度完整降落。

距離科技狂人馬斯克（Elon Musk）登陸火星的夢想又前進一大步了！馬斯克旗下太空探索公司SpaceX的殖民艦「星艦」（Starship），昨（5日）進行第五度試飛，吸收了前4次失敗經驗後，SpaceX的SN15星艦原型機，終於順利完成高空飛行測試，逃過爆炸命運，首度完整降落。

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SpaceX是次的SN15星艦原型機測試，約飛行了4分鐘，就達到指定高度。其後關閉3部引擎，讓機身呈水平下降，接近地面後啟動其中2具引擎，將機身導為垂直準備著陸，最後順利降落在平台上。而是次與先前數次測試不同的是，降落後機身保持穩定及垂直狀態，並未出現自體爆炸的情況。

等待數分鐘確認沒有意外後，SpaceX人員隨即宣告降落成功。SpaceX創辦人馬斯克其後也在Twitter發文，並說了一句：「Starship landing nominal！」證實星艦SN15成功著陸。

至於先前測試的「SN8」、「SN9」、「SN10」、「SN11」都飛達目標高度10公里後，關閉引擎並下墜，墜落到一定高度後引擎再次點火，把水平的機身導為垂直。結果SN8及SN9在機身尚未完全平衡的情況下九墜地爆炸。SN10則在順利降落約8分鐘後突然發生爆炸。SN11則在降落途中爆炸。

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責任編輯：曾曉汶