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【疫市請人】KFC美國大舉增聘2萬名員工　餐飲需求恢復惟人手不足

商業 13:00 2021/05/06

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新冠肺炎疫情下，不少人加入失業大軍。最近連鎖快餐店KFC卻計劃大舉增聘人手，在美國招募2萬名員工。

據外電報道，由於餐飲需求逐漸恢復，行業面臨人手短缺問題。因此，KFC所屬的百勝餐飲集團（美：YUM）計劃增聘2萬名員工，職位包括廚師，餐廳管理，客戶服務、助理經理等。以往連鎖快餐店均會在夏季聘請數以萬計的員工，以應付旺季需求。今年，業界發現願意入行的勞動人口不多，導致人手不足的問題加劇。除了前線餐廳職員外，連供應鏈的人手亦同樣受壓。

與此同時，消費者正陸續重新外出用餐，並利用政府派發的現金支援消費。KFC今年首季的同店銷售更按年升近14%。有部分餐廳為了留住人手，會向來應徵或工作超過90天的員工提供額外獎勵。另一連鎖快餐店麥當勞則指，雖未感受到人手短缺的壓力，但現正考慮加薪或提升福利，以免未來員工不足。

雖然目前美國的失業率仍然較疫情前高企，但為何仍然「有工無人做」？有餐廳認為，原因在於失業救濟金的金額更可觀，但亦有員工認為工作的人工及小費不足以彌補患上新冠肺炎的風險。

事實上，早前美國有一間麥當勞亦長期未能招聘員工，更於招聘告示中提到，只要來面試，便會提供50美元。不過，此職位仍然無人問津，仍需繼續招聘。

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責任編輯：葉泳珊

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