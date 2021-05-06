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【新冠疫苗】美國支持放寬專利限制 望增加全球供應

環球社會熱點 12:34 2021/05/06

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新冠疫苗供應量不足，讓全球抗疫陷入困局，難以終結在全球爆發一年多的新冠肺炎疫情。美國政府周三（5日）決定，支持放寬新冠疫苗的專利限制，希望增加全球疫苗生產量，縮減貧窮與富裕國家之間的疫苗接種率差距，可以幫助早日終止疫情。

【Moderna疫苗】增強劑效果顯著 夠對付兩大變種病毒 【下一頁】

【新冠疫苗】拜登目標7月4日前 7成美國人最少打1劑 【下一頁】

美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）在聲明中表示，華府堅決支持知識產權，但在終結全球疫情的願景中，決定支持由印度及南非提議，建議世界貿易組織（WTO）放寬新冠疫苗專利限制。戴琦希望透過放寬限制，讓更多人有機會盡快獲得新冠疫苗，目前美國的疫苗供應已穩定，所以美國政府將加強與私人機構及所有潛在參與者合作，擴充疫苗生產及友快分配速度。

由戴琦率領的代表團在宣布決定前，曾與多位疫苗專利相關的代表人士會面，包括貿易伙伴﹑工人團體及主要新冠疫苗生產商等。美國總統拜登（Joe Biden）聽過各方意見後，決定支持放寬新冠疫苗專利限制。

不過，有關建議有待WTO成員國投票，以大比數贊成通過後，才能真正落實推行。但包括歐盟及瑞士在內的部分國家已表明，不會支持有關提議。

責任編輯：吳漢培

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