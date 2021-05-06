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【大行點睇】匯豐研究看好第二季盈利表現 調升中石化今年盈測24%

股樓投資 12:24 2021/05/06

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匯豐研究發表研究報告指，中石化（00386）今年首季業績表現穩固，主要因銷量、庫存增加，以及強勁盈利能力所帶動，公司由去年同期虧損190億元人民幣，轉為盈利190億元人民幣，因此預期公司今年第二季核心盈利能力會有進一步改善，將中石化目標價由5.6元微升至5.66元，維持「買入」評級，與現價計仍有37.4%潛在上升空間。

【大行點睇】瑞銀指北水推高本地股估值 現宜留意兩大類股份 看好7隻港股另看淡3股【見下頁

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該行指，雖然預計中石化的新能源策略包括合作發展電動車電池、氫能和太陽能業務的回報會較為緩慢，但長期來看，可形成盈利能力的重要基礎。該行上調公司今年盈利預測24%，以反映煉油和化工行業強勁，以及庫存增加幅度。

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記者：郭秀慧

中國石油化工股份（00386） 上升空間 太陽能 新能源 港股 經濟 買入 目標價

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