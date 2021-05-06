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【蘋果AirTag】藍牙追蹤器品牌Tile CEO控訴　與蘋果AirTag競爭不公平

科技 12:34 2021/05/06

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Tile行政總裁CJ Prober近日再接受彭博社訪問時，就列出2點稱AirTag競爭不公平。

蘋果（Apple）近日推出AirTag無線追蹤器，與目前市面上的對手品牌Tile的無線追蹤產品相當相似。Tile行政總裁CJ Prober隨即就對於蘋果AirTag的出現，表達強烈不滿。CJ Prober近日再接受彭博社訪問時，就列出2點稱AirTag競爭不公平。

【蘋果AirTag】鈕扣型電池藏安全疑慮　澳洲零售店停售AirTag

【蘋果AirTag】實測追蹤功能　室內尋找消失了的「寶物」有幾快？

彭博社報道指出，CJ Probe多次強調，公司歡迎「公平競爭」。但首先蘋果在 2019 年整合 Find My 系統後，一系列的iOS私隱設定更新令Tile的作用作廢，Tile無法再輕易取得位置權限。

其次是AirTag所具備的「超寬頻」技術，Tile在iPhone 11發表後曾聯繫蘋果，希望能使用其U1 晶片的「超寬頻」，但卻遭到蘋果拒絕。CJ Probe指出，除非Tile放棄原有的基礎架構與 App系統，否則無法兼容蘋果的Find My網路系統，根本不能作出良性競爭，因為該企無法使用全部蘋果平台的功能。

CJ Prober又稱，蘋果可以在自家平台擁有優勢，但也應該讓所有廠商參加，可有更高層次的競爭。至於Tile是否遭到AirTag威脅，CJ Prober就表示目前仍無法定論，AirTag推出的時間太短。不過他有信心Tile仍有既定優勢，因為他們有更低的價格及多元的產品。

責任編輯：曾曉汶

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