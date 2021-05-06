【房住不炒】國內樓市調控措施終見效果？ 「五一」樓市成交未及預期

據內地報道，由於國內出遊者眾，加上4月份樓市調控政策密集推出，以致「五一」中國房地產市場成交不及預期，熱點城市樓市成交數據，甚至不如清明小長假。

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儘管特意為「五一」進行營銷活動，惟反應似乎一般。舉例，「五一」假期期間，合肥的住宅市場呈量價齊跌，住宅銷售套數小幅下降，銷售價格下跌，近5周以來首次低於每平方米1.9萬元人民幣。

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中原地產研究中心統計數據顯示，「五一」期間，大部分城市樓市成交熱度不高。4月以來，全國範圍內樓市調控政策頻發。調控升級，樓市有所降溫。其中，小長假前4天，深圳新建商品住宅網簽分別為71套、72套、33套和44套，北京地區前4天僅成交40套新建住宅。

今年以來，全國房地產調控政策密集出台，且呈現逐月走高態勢。其中，4月達51次，3月48次，2月45次，1月42次。至今，廣州、合肥、寧波、東莞、南通、成都、西安、深圳、上海、北京、杭州、無錫、南昌等城市被住建部約談督導。

中原地產首席分析師張大偉指出，整體看，供應量短期很難增加，而信貸政策逐漸收緊，預計一綫城市房價上漲趨勢將持續。隨着調控加碼，被調控的熱點城市房價上漲將放緩。

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記者：林衛