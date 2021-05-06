【港股追蹤】受惠內地業務益復甦 百威亞太首季虧轉盈 中午升逾半成

百威亞太（01876）公布首季業績，期內公司轉虧為盈，股權持有人應佔溢利為2.33億美元，去年同期則虧損4100萬美元。百威亞太績後升5.4%，報25.6元，成交3.8億元。

集團認為，強勁的基本面使集團具備有利條件於首季穩健復甦。期內，百威亞太錄得16.26億美元收入，按年升63.7%，毛利為8.59億美元，按年增97.3%，毛利率升897個基點至52.8%。

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而每百升收入在主要市場亦見增長，內地每百升收入增4.3%，主要因高端化策略成功實行。內地收入按年增長92.5%，除息稅折舊攤銷前盈利亦按年增長243.5%，兩者均高於2019年的水平。

公司總銷量按年升64.6%，主要因內地市場強勁復甦，及低基數效應，而部分增長因韓國市場持續受疫情影響而抵銷。其中，內地銷量增長84.6%，主要受惠春節營銷活動，加上去年基數較低，韓國銷量則錄得低個位數跌幅。

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集團指，未來會繼續著力推行高端化策略，同時加快向數字化轉型。

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