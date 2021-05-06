【小米1810】小米首季歐洲智能手機市佔率 超越Apple排行第2位

小米集團（01810）首季歐洲智能手機市場佔有率，超越Apple排行第2位。小米集團董事長雷軍在在微博帖文報喜，今年首季度歐洲智能手機市場份額，小米首次達到第二。根據Canalys發佈最新的數據顯示，於2021年第一季度小米集团於歐洲手機手場份額首次達到第二，市場份額達23%，出貨量按年大增85%。至於在西歐智能手機市場方面，小米出貨量增速迅猛，按年大升89%，市場份額達17%，排名第三。其中，在西班牙智能手機市場，小米市場份額達35%，連續五個季度穩居第一，出貨量按年升45%。

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小米副總裁曾學忠則在微博帖文表示，引述統計數據指，集團今年第1季在歐洲智能手機市場市佔率達23%，首度升上第2位，僅次於Samsung的35%。小米首季在歐洲的銷量按年增長85%，排第3位的Apple，在歐洲的市佔率為19%，首季銷量僅增長22%。曾學忠指，小米首季在西歐的出貨量增長迅速，西班牙市場更連續5個季度排行第1位。

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記者：張以正