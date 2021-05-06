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【國泰股價】國泰傳擬發美元債　股價跌逾2%（第二版）

股市 14:58 2021/05/06

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【國泰股價】國泰傳擬發美元債　

彭博引述消息人士報道，國泰 （00293） 已聘請銀行，擬發行美元債。報道指，國泰將從周四開始與投資者舉行一系列電話會議，可能通過子公司Cathay Pacific MTN Financing （HK） Ltd.發行美元債券。國泰於今年初已額外發行67.4億元可換股債券，以應對疫情挑戰。國泰股價最新報6.52元，跌逾2%。

路透引述文件指，是次發行債券年期達25年，至於發行規模視乎需求而定。

國泰航空上月底向員工發信指，疫情下營運繼續面對挑戰，擬向機師及機艙服務員等推出新一輪「自願離職計劃（Voluntary Separation Scheme， VSS）」。 隨著變種病毒出現，新冠疫情再有變，新加坡防疫官員此前稱，會再評估星港旅遊氣泡。

國泰去年向香港特區政府發行優先股與認股權證，並接受過渡貸款，合共273億港元 。

國泰2020年全年虧損216億元，為歷來最大虧損。國泰在2020年底無限制用途流動資金為286億元，去年重組後每月現金消耗10億至15億元，但因應港府於2月突然要求機組人員強制隔離檢疫，國泰預計每月現金消耗增加3億至4億元，相當於每月燒錢13億至19億元。

相關文章：【國泰危機】國泰航空再推自願離職計劃　國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求（第三版）

【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）

編輯：吳敏芳

 

港股 國泰航空（00293） 旅遊氣泡 疫情 債券 國泰航空

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【國產疫苗】世衛點名質疑國藥科興疫苗數據　國藥控股曾挫15%、中生製藥告跌
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