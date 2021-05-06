媽媽更年期提早到？易累、脾氣差，元兇竟是食物敏感？

做仔女當然想媽媽青春常駐，但近年媽媽年紀愈來愈大，心情都愈來愈大起伏，一開始以為是更年期的徵兆，最後發現真相是源於食物敏感！

食物敏感一般分為急性和慢性，而更年期和慢性食物敏感有些徵狀甚相似，同樣對整個身體都會造成影響的，如情緒不穩定 (易怒 / 莫名憂鬱、哀傷)、頭暈頭痛、皮膚癢、肌肉關節痛、失眠、腸胃不適等等，若不加以控制，對身體會產生長遠負面。就算徵狀相似，但兩者治療方式就不同了！

食物敏感源頭非常廣泛，類別不論蔬菜生果或是蛋奶類都有，常見如：豬牛雞羊肉、三文魚、薯仔蕃茄、蘋果香蕉等，如果不知道自己對什麼食物敏感的話，就非常容易中招。

要區分媽媽到底是更年期或是食物敏感，就要做食物敏感測試，才能對症下藥！為了媽媽着想，母親節就帶佢檢查一下吧。健康的媽媽比青春常駐更重要呢！



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