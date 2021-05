【英國王室】威廉凱特化身YouTuber 日增逾16萬訂閱

英國王室與民眾接觸方式與時並進,威廉王子及妻子凱特除了設有Twitter及Instagram帳戶與民眾接觸外,突然在周三(5日)開設YouTube頻道,並上載一條25秒長的影片,短短不足一日,觀看人數已超過60萬人、逾16.4萬人訂閱。

威廉凱特結婚10周年放閃 甜蜜照現戴安娜遺物 【下一頁】

威廉王子(Prince William)與凱特(Kate)周三(6日)透過Twitter及Instagram宣布,開設個人YouTube頻道,化身成「YouTubers」。該頻道上載一條25秒的影片,片中二人坐在沙發,威廉以開玩笑方式問凱特,「注意你現在說的每一句話,因為這些人正拍攝我們」 (Be careful what you say now because these guys are filming everything)。然後凱特滿帶笑意地回答:「我知道」。

影片包括威廉及凱特的生活片段,包括他們訂婚、威廉駕駛直升機、凱特為綿羊剪羊毛、以及二人訪問不丹等。短片上載不足一日,已有逾60萬人觀看,超過16.4萬人訂閱,網民亦紛紛於影片留言表示歡迎威廉及凱特開設YouTube頻道。

威廉王子與凱特影片

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

夏洛特6歲生日 與威廉餅印一樣 【下一頁】

威廉及凱特一直熱愛透過社交平台與民眾接觸,其中上周是二人的結婚10周年,他們亦趁機發布影片,拍攝和孩子的日常生活,包括在家中玩耍、篝火旁烤棉花糖等,平淡而溫馨。

事實上,英國王室與民眾交流方式一直與時並進,英女王早於2007年已開設youtube頻道宣傳英國王室;王儲查理斯去年9月亦推出RE:TV的影片平台,希望透過平台內的影片,向民眾宣揚可持續發展信息。

責任編輯:郭麗明