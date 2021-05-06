【英國王室】威廉凱特化身YouTuber 日增逾16萬訂閱

英國王室與民眾接觸方式與時並進，威廉王子及妻子凱特除了設有Twitter及Instagram帳戶與民眾接觸外，突然在周三（5日）開設YouTube頻道，並上載一條25秒長的影片，短短不足一日，觀看人數已超過60萬人、逾16.4萬人訂閱。

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威廉王子（Prince William）與凱特（Kate）周三（6日）透過Twitter及Instagram宣布，開設個人YouTube頻道，化身成「YouTubers」。該頻道上載一條25秒的影片，片中二人坐在沙發，威廉以開玩笑方式問凱特，「注意你現在說的每一句話，因為這些人正拍攝我們」 （Be careful what you say now because these guys are filming everything）。然後凱特滿帶笑意地回答：「我知道」。

影片包括威廉及凱特的生活片段，包括他們訂婚、威廉駕駛直升機、凱特為綿羊剪羊毛、以及二人訪問不丹等。短片上載不足一日，已有逾60萬人觀看，超過16.4萬人訂閱，網民亦紛紛於影片留言表示歡迎威廉及凱特開設YouTube頻道。

威廉王子與凱特影片

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威廉及凱特一直熱愛透過社交平台與民眾接觸，其中上周是二人的結婚10周年，他們亦趁機發布影片，拍攝和孩子的日常生活，包括在家中玩耍、篝火旁烤棉花糖等，平淡而溫馨。

事實上，英國王室與民眾交流方式一直與時並進，英女王早於2007年已開設youtube頻道宣傳英國王室；王儲查理斯去年9月亦推出RE:TV的影片平台，希望透過平台內的影片，向民眾宣揚可持續發展信息。

責任編輯：郭麗明