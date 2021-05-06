【皇室揭秘？】窺探皇室生活　威廉王子凱特王妃開通YouTube頻道（附連結）

▲ 威廉王子與妻子凱特王妃昨宣布開設YouTube頻道，短短數小時已有超過16萬人訂閱、超過70萬觀看次數。

隨著網絡世代的到來，現時影片平台YouTube成為傳遞訊息的重要平台，不少明星或名人，都紛紛轉戰YouTube，以親民方式與大眾互動。一直善於與民眾在Instagram互動的英國威廉王子與妻子凱特王妃，就在昨（5日）無預警宣布開設YouTube頻道，短短數小時已有超過16萬人訂閱、超過70萬觀看次數。

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劍橋公爵夫婦在英國時間5日在其YouTube頻道上發布首部影片，並以「歡迎來到我們的YouTube官方頻道！」為題。在影片開頭，威廉王子和妻子坐在沙發上，並以詼諧的語調與凱特說：「小心說話，因為這些傢伙（工作人員），他們都在拍攝！」

而這部影片的內容僅有短短25秒，但編輯與配樂頗為快節奏，也剪輯許多威廉與凱特出席公開場合的畫面，如兩人與羊群玩耍、凱特與孩子們打招呼、凱特射箭等的場景。不少網民紛紛在影片下表示歡迎，更指「期待兩人拍Vlog（即日常生活的短片）！」，也有網民提議兩人挑戰「老公幫我化妝（Husband Does My Makeup）」的影片。

事實上，威廉王子與凱特一直都在Instagram和Twitter上十分活躍，近日才剛發布兩人結婚10週年慶祝照片與家庭影片。而每年3名子女過生日時，也會上傳凱特親手拍攝的照片慶祝。

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責任編輯：曾曉汶