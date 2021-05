【英國王室】告英媒公開家書內容侵權 梅根勝訴

英國哈里王子太太梅根去年起訴一家英國媒體,指控對方未經允許下,刊登一封梅根寫給父親馬克爾的手寫信初稿內容。英國法院曾於2月裁定梅根勝訴,但出版商提出上訴。英國高級法院經過遠程聆訊後,再次裁定梅根勝訴。

2018年,在梅根(Meghan Markle)與哈里王子(Prince Harry)結婚前夕,梅根曾寫一封長達5頁的信件給生父馬克爾(Thomas Markle)。但內容隨後被英國傳媒《星期日郵報》(Mail on Sunday)公開,並引述當中內容,指梅根與生父關係惡劣。梅根因而入稟,控告《星期日郵報》母公司出版商聯合報業有限公司(Associated Newspapers Ltd,ANL)侵權。

ANL反駁指梅根在信件寄出前,曾與肯辛頓宮通訊部長克瑙夫(Jason Knauf)一同商討當中內容,認為克瑙夫共同擁有信件版權,即王室亦擁有版權,並以此辯護。但克瑙夫代表律師表示,其當事人「沒有參與草擬過程,亦未曾聲稱參與草擬」(did not draft and has never claimed to have drafted)涉事信件,所以「絕不會擁有版權」(would never have asserted copyright)。

梅根代表律師亦指,梅根與克瑙夫分享信件內容是因為「他們正和梅根一同經歷痛苦」(deeply painful process that they had lived through with her),並強調信件是梅根用數小時在iPhone上草擬,再手抄到信紙上。代表律師更批評ANL試圖用媒體力量,把標題改成有克瑙夫協助梅根寫信的意思。

法官沃比爵士(Lord Justice Warby)曾於2月裁定梅根勝訴,ANL決定上訴。當時梅根律師表示,出版商在案件上沒有勝訴可能。英國高等法院周三(5日)再次裁定梅根勝訴。

責任編輯:李俊儀