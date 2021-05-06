【英國王室】告英媒公開家書內容侵權 梅根勝訴

英國哈里王子太太梅根去年起訴一家英國媒體，指控對方未經允許下，刊登一封梅根寫給父親馬克爾的手寫信初稿內容。英國法院曾於2月裁定梅根勝訴，但出版商提出上訴。英國高級法院經過遠程聆訊後，再次裁定梅根勝訴。

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2018年，在梅根（Meghan Markle）與哈里王子（Prince Harry）結婚前夕，梅根曾寫一封長達5頁的信件給生父馬克爾（Thomas Markle）。但內容隨後被英國傳媒《星期日郵報》（Mail on Sunday）公開，並引述當中內容，指梅根與生父關係惡劣。梅根因而入稟，控告《星期日郵報》母公司出版商聯合報業有限公司（Associated Newspapers Ltd，ANL）侵權。

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ANL反駁指梅根在信件寄出前，曾與肯辛頓宮通訊部長克瑙夫（Jason Knauf）一同商討當中內容，認為克瑙夫共同擁有信件版權，即王室亦擁有版權，並以此辯護。但克瑙夫代表律師表示，其當事人「沒有參與草擬過程，亦未曾聲稱參與草擬」（did not draft and has never claimed to have drafted）涉事信件，所以「絕不會擁有版權」（would never have asserted copyright）。

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梅根代表律師亦指，梅根與克瑙夫分享信件內容是因為「他們正和梅根一同經歷痛苦」（deeply painful process that they had lived through with her），並強調信件是梅根用數小時在iPhone上草擬，再手抄到信紙上。代表律師更批評ANL試圖用媒體力量，把標題改成有克瑙夫協助梅根寫信的意思。

法官沃比爵士（Lord Justice Warby）曾於2月裁定梅根勝訴，ANL決定上訴。當時梅根律師表示，出版商在案件上沒有勝訴可能。英國高等法院周三（5日）再次裁定梅根勝訴。

責任編輯：李俊儀