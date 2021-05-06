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[異動股] 創興銀行開市後大升3成 近11時突停牌

股樓投資 13:38 2021/05/06

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本地銀行股創興銀行(01111)今日在10.66元開市後突然急升，至10時45分後升至13.76元，即較開市價大升3成後突然停牌，引起市場私有化揣測。多隻本地銀行股也造好，中午大新銀行(02356)報8.91元升4.3%, 東亞銀行(00023)升0.8%報15.82元，恒生銀行(00011)升1%報158.8元創52周新高，中銀香港(02388)報28.55元升1.8%。

Adidas擬標售Reebok 傳安踏及李寧有意競投 李寧股價破頂  詳情請看[下一頁]

創興銀行由廖氏家族創辦，2013年獲越秀集團以116億元入主，取得75%控股權。

【騰訊700】騰訊近5億元 增持祖龍娛樂4%股權  詳情請看[下一頁]

創興銀行去年純利14.8億元，按年跌22%。該行預期今年淨息差下跌壓力減少，加上該行加強資產和負債方面的管理，因此有信心今年淨息差會較去年改善。

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撰文 : 李尚毅

創興銀行（01111） 港股

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