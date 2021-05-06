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Adidas擬標售Reebok 傳安踏及李寧有意競投 李寧股價破頂

股樓投資 11:16 2021/05/06

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外電引述消息人士報道， 全球第二大運動品牌Adidas擬標售旗下Reebok，已要求下周提交第一輪出價，估值料10億歐元。據報安踏體育（02020）、李寧（02331）、南韓的Fila及美國的Wolverine，均有意競投，另外基金投資者包括TPG、Sycamore、Cerberus及Apollo亦有可能參與競投。

值得留意的是，Adidas在2006年以38億美元購入美國運動品牌Reebok，而目前預計Reebok售價只有10億歐元，即僅約12億美元。

【5月部署】冠軍分析師張憶東：季度調整近尾聲 5月迎來入市良機 薦10隻盈利驅動優質股【見下頁

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安踏一度升3.4%，最新報141.6元；李寧創歷史高位，一度高見70元，最新報69.6元，升6.3%。

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記者：郭秀慧

Adidas 運動 經濟 李寧（02331） 安踏體育（02020） 運動 品牌 美國

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