煤氣公司 x 黃亞保師傅煮出真功夫　唯有明火成就大師級真味

名廚黃亞保師傅自年初在人氣電視煮食節目「煮場爭霸」中大展功架，創出連串煮食新靈感後人氣急升，煤氣公司近日更成功邀得保師傅合作，攜手推廣明火煮食文化! 秉持「一生只做菜，一心做好菜」的信念，保師傅憑藉非一般的人生歷練，配合不斷推陳出新的明火爐具，並堅持以明火烹調美食，成就出今時今日的大師級真味。

獨家專訪短片分享年少入行經歷

是次與煤氣公司合作，保師傳更獨家在宣傳短片中分享鮮為人知的學廚辛酸史，以及成為「陳皮達人」的經歷。出身自越南華僑的保師傅，年紀輕輕便要負責家人伙食，他的大廚生涯便是由一道入住船民營期間烹調的蛋炒飯展開。看似簡單的一道菜，卻體現出保師傅的百味人生，並同時反映他對明火美食的熱忱和堅持。

星級大廚必選星級爐具

身為明火忠實用家的保師傅經常強調，煮食最重要是「鑊氣足、火力強」，加上火候控制和拋鑊技巧對烹調中菜尤其重要，因此挑選爐具也必須一絲不苟。具備高達6.0千瓦超強火力的「TGC極炎火嵌入式平面爐」，是保師傅在拍攝煮食節目中指定的煮食好拍檔。明爐猛火與非凡廚藝雙劍合璧，成就各款功夫菜式，令人讚嘆。日本製造的爐頭兼備獨立芯火及預校熄火時間功能，讓您隨心所欲烹調出鑊氣十足且色香味俱全的菜式，將明火美食輕鬆從餐廳廚房帶到家中餐桌!

初夏限定爐具優惠

即日起至2021年7月15日期間，購買TGC極炎火系列嵌入式平面爐均可享初夏限時減$400現金折扣優惠*，與向保師傅用同一皇牌煮食爐烹調鑊氣十足的菜式！此外，保師傅亦化身成星級導師，於煤氣烹飪中心開班傳授烹調秘技，課程反應非常熱烈，甫推出已旋即爆滿，並將再度加推。而好學不倦的保師傅稍後更將挑戰法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑課程，誓要征服西菜! 敬請密切留意日後「煤氣公司 x 黃亞保師傳」更多的合作動向!

全新「煤氣公司 x 黃亞保師傳」宣傳短片系列﹕

【明火廣告】﹕https://www.youtube.com/watch?v=IWe5zDStps0

【人物專訪】﹕https://youtu.be/06ybYjigTzs

* 受條款及細則約束

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