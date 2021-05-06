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【券商點睇】A股缺乏新投資主綫 5月逢高減倉

股樓投資 11:45 2021/05/06

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「五一」假期後，A股上午高開低收，上證指數中午收報3439點，跌0.2%；滬深300指數跌1.3%至5057點，深圳創業板指數更重挫3%，反映投資者在長假期後，入市意欲不大。

【猛人論市】本港疫情走出谷底在望 港大經管學院邀多位財金界猛人 為經濟走上復甦之路獻計，請按【見下頁

方正證券發表報告指，4月因市場超跌反彈的過程基本結束，在新主綫明確之前，5月又到逢高減倉時。

【美股焦點】耶倫澄清並無加息預期 美股期貨盤前回升，請按【見下頁

該行對大市看法轉審慎的核心原因在於三方面。第一，由去年第二季以來的經濟增長動力逐漸進入到衰減階段；第二，國內流動性邊際趨緊；第三，市場結構性高估仍然存在，風險偏好難以全面抬升，政策重心由「穩增長」向「調結構」傾斜。

至於宏觀方面，在大國博弈常態化趨勢下，中美關係難以發生方向性改變，須警惕未來中美科技供應鏈脫鉤現像的出現。

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁

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記者：林衛

中美關係 滬深300指數 上海證券交易所綜合股價指數 A股

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