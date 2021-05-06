▲ 【芯片短缺】白宮動用「國防生產法」應對汽車晶片短缺機會料不大 傳台積電在美擬3年建6晶圓廠

車用芯片短缺威脅全球車企，白宮因此於上月召開半導體供應鏈峰會，討論內容還包括援引 1950 年代的《國防生產法》（Defense Production Act） 。不過，路透報道，使用該法案的可能性不大。另外，路透引述消息指，台積電（美：TSM）美國設廠規模擴大，將建6座晶圓廠。

報道引述美國官員表示，如果美國政府動用《國防生產法》，以國家安全為由強迫企業將生產電腦芯片的材料轉為生產汽車芯片，一些重要的產業可能會受到影響。該官員稱，將芯片重新分配予車廠將導致其他行業的芯片供應變少，可能會影響手提電腦等消費電子產品以及生產心律調節器等醫療設備的製造商，暗示白宮可能拒絕車廠及跨黨派議員的要求。

台積電擴大美國建廠規模

另一邊廂，路透引述消息指，台積電將擴大美國建廠規模。台積電去年5月宣布，將在美國亞利桑納州興建1座12吋晶圓廠，運用5奈米技術，每月產能2萬片，預計今年底動工、2024年量產。。參與台積電亞利桑納州投資計畫的供應商表示，台積電已告知他們有關未來3年內總共要建6間晶圓廠的計畫。據悉，台積電在獲得建造第一座工廠的土地時，就已經確保有足夠的空間擴廠。

台積電總裁魏哲家近日則向客戶發信，提到未來3年投資1000億美元，以提高產能；有知情人士表示，這投資是美國所要求的，但未透露更多細節。

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編輯：吳敏芳



