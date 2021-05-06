至筍優惠價購買   東芝人氣水波爐

東芝純蒸氣烤焗水波爐(型號：ER-LD430HK)結合純蒸氣蒸煮、熱風對流烤焗、發酵、燒烤及微波等多功能於一身，係焗爐界一直人氣高企，係唔少人心目中嘅煮食神器。2021年5月7日至23日，到銅鑼灣崇光SOGO 10/F家電部, 即可用至筍優惠價HK$5,280買到哩部爐，價錢將近7折。現場仲有神秘禮品送添!



「水波爐」與其他蒸焗爐分別之處，東芝「水波爐」可用到300°C的過熱水蒸氣黎烤焗食物，過熱水蒸氣的分子非常微細，輕易穿透食物及帶入水分，保留食物肉汁及鮮味，將所有菜式做到多汁同時有烤焗的效果。另一方面，水波爐亦可以逼出食物油分及鹽分，減少卡路里吸收，非常健康。平時煮食，烤焗肉類、發酵烘焙、高溫免油炸、蒸煮、翻熱食物，水波爐都可以幫到你!

推廣日期：2021年5月7日至23日

地點：銅鑼灣崇光SOGO 10/F家電部

東芝純蒸氣烤焗水波爐

型號：ER-LD430HK (31公升)

建議零售價：$7,398

優惠價：HK$5,280

東芝產品查詢電話：2111 0883

網址：www.toshiba.com.hk



（資料由客戶提供）