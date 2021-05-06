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今日推介招行 | 比亞迪電子、中石化、工行、百威亞太、阿里巴巴最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/05/06

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恒生指數中午收報28466點，升48點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介招商銀行 （03968） ，另亦會分析中國石油化工股份 （00386） 、比亞迪電子 （00285） 、工商銀行 （01398） 、百威亞太 （01876） 及阿里巴巴-SW （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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阿里巴巴－SW（09988） 股票 百威亞太（01876） 比亞迪電子（00285） 中國石油化工股份（00386） 工商銀行（01398） 招商銀行（03968） 石鏡泉

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【港股市況】A股假後向下恒生指數午後升約50點　疫苗股挫康希諾跌兩成、復星醫藥跌18%（不斷更新）

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