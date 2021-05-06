【趣話財經】騰訊公關總監一條博文 引來逾3萬網民反擊 「怎麼假期還不能睡個懶覺嗎？」

騰訊（00700）在股票市場呼風喚雨，在社交媒體上一樣引起不少熱議，近日騰訊公關總監張軍在微博一條關於青年節的博文，竟然引發起一場罵戰，甚至可謂是新舊世代之爭議。

5月4日是內地「青年節」，夾在五一長假內，張軍在微博上發文：「當我們忙著做各種致敬青年的策劃時，青年們正在睡覺。」

張軍微博及網民回應：

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博文一出，引起網民熱烈討論，截至5月6日早上，已有逾200萬點讚、3.2萬個回應及4.9萬個轉發。「騰訊張軍」作為關鍵詞還登上了微博熱搜榜，「#如何看待騰訊張軍青年言論#」則排在熱議話題第一位。

可能眼見網民反應太過激烈，現時這條博文已關閉了回覆功能，只能看不能覆。

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網民大部份對張軍言論不同意，部份回應更是異常激烈，如「你們騰訊的老年人，就會搞些無病呻吟的策劃。天天想著騙點擊賺流量，一天不炒作會死，還是一天不抄襲會死？」。此帖也惹來張軍親自回應：「你這麼罵一個老人，合適麼？」

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其他網友激烈回應：

青年人表示，看不懂油膩張總對綠色老年人app的執念。（曾經翻看過張總的微博，一年只提到了2次qq）

我不睡覺幹嘛？去你家把你抓出來掛在路燈上嗎？

不睡覺幹什麼，去幫你掃墓嗎？

怎麼假期還不能睡個懶覺嗎？需要六點起來沐浴更衣，來個儀式嗎？有人逼著你做致敬策劃嗎？陰陽怪氣。

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記者：李兆明