【歐冠】車路士入決賽 與曼城爭冠軍 環球社會熱點 10:27 2021/05/06 分享： 英超球會車路士於香港時間周四凌晨（6日）在主場，憑德國前鋒Timo Werner及英格蘭新星Mason Mount在上下半場各入一球，以2比0擊敗西甲班霸皇家馬德里成功殺入今屆歐冠軍決賽，與同屬英國球會曼城上演「內戰」，爭奪今屆歐冠冠軍。繼2011至12賽季後，車路士再次晉身決賽，德國領隊Thomas Tuchel連續兩年殺入決賽。 賽事精彩畫面 ▲ 車路士擊敗皇家馬德里，晉身今屆歐冠決賽，將與曼城爭冠軍。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 責任編輯：吳漢培 相關文章 【歐冠】曼城擊敗巴黎聖日耳門 首次晉身決賽 2021/05/05 【歐冠】曼城擊敗巴黎聖日耳門 首次晉身決賽 英超球員收死亡威脅 新加坡青年或囚半年 2021/05/04 英超球員收死亡威脅 新加坡青年或囚半年 【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染 2021/04/23 【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染 【歐洲超級聯賽】首高層問責？ 曼聯副主席辭職 2021/04/21 【歐洲超級聯賽】首高層問責？ 曼聯副主席辭職 【歐洲超級聯賽】米蘭雙雄、馬體會 跟隨英超Big 6退出 （第三版） 2021/04/21 【歐洲超級聯賽】米蘭雙雄、馬體會 跟隨英超Big 6退出 （第三版） 你可能感興趣 【歐冠】曼城擊敗巴黎聖日耳門 首次晉身決賽 10:23 2021/05/05 【歐冠】曼城擊敗巴黎聖日耳門 首次晉身決賽 英超球員收死亡威脅 新加坡青年或囚半年 09:05 2021/05/04 英超球員收死亡威脅 新加坡青年或囚半年 【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染 12:45 2021/04/23 【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染 運動 皇家馬德里 車路士 西甲 英超 英格蘭 馬德里 英國