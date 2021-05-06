【歐冠】車路士入決賽 與曼城爭冠軍

英超球會車路士於香港時間周四凌晨（6日）在主場，憑德國前鋒Timo Werner及英格蘭新星Mason Mount在上下半場各入一球，以2比0擊敗西甲班霸皇家馬德里成功殺入今屆歐冠軍決賽，與同屬英國球會曼城上演「內戰」，爭奪今屆歐冠冠軍。繼2011至12賽季後，車路士再次晉身決賽，德國領隊Thomas Tuchel連續兩年殺入決賽。

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▲ 車路士擊敗皇家馬德里，晉身今屆歐冠決賽，將與曼城爭冠軍。 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3



責任編輯：吳漢培