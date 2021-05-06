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美國放棄新冠疫苗專利累港美疫苗股急挫　康希諾、復星醫藥曾挫逾兩成、BioNTech盤前跌7%

股市 17:03 2021/05/06

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【異動股】美國將放棄新冠疫苗知識產權專利　疫苗股急挫

美國拜登政府周三公布，美國將放棄新冠疫苗的知識產權專利，拖累本港上市的疫苗股今日急跌。負責引入輝瑞BioNTech疫苗到大中華區銷售的復星醫藥 （02196） 曾瀉逾兩成，收跌逾14%，報48.3元；國產新冠疫苗研發商康希諾 （06185） 亦一度挫逾兩成，收跌15%，報310.4元；有份投資科興疫苗的中生製藥 （01177） 則跌5.8%，收報7.91元；國藥 （01099） 亦跌6.8%，收報24元。

美股疫苗股繼續下挫，BioNTech（美：BNTX）周三跌3.5%後，盤前挫7%；輝瑞（美：PFE）盤前跌4%；Moderna（美：NRNA）盤前跌2.4%。

放棄疫苗專利有何後果？製藥業咁講【下一頁】

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美國貿易部部長戴琪（Katherine Tai）5日在一份聲明中宣布了美國政府的這一決定。戴琪在聲明中表示，「這是新冠肺炎大流行的特殊情況下所採取的非常措施。」她同時表示，美國政府將繼續加強與私營部門和所有可能夥伴的合作，擴大疫苗的製造和分銷，以及努力增加生產這些疫苗所需的原材料。

不過，美國藥物研究和制造商協會（Pharmaceutical Research and Manufacturers of America）對拜登政府這一做法表示強烈反對，稱此舉將損害美國就業機會以及美國作為生物醫學創新領導者的地位。

相關文章：【國產疫苗】世衛點名質疑國藥科興疫苗數據　國藥控股曾挫15%、中生製藥告跌

【美股業績】輝瑞首季業績勝預期　新冠疫苗貢獻收入35億美元　料全年疫苗收入260億美元

歐央行副行長：若疫苗接種率達七成　可考慮貨幣政策正常化

編輯：吳敏芳

港股 國藥控股（01099） 康希諾生物－B（06185） 疫苗 拜登 異動股 知識產權 新冠肺炎疫情 肺炎 復星醫藥（02196）

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