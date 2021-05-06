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【異動股】美國放棄新冠疫苗專利　疫苗股急挫　康希諾、復星醫藥挫逾兩成

股市 11:17 2021/05/06

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【異動股】美國將放棄新冠疫苗知識產權專利　疫苗股急挫

美國拜登政府周三公布，美國將放棄新冠疫苗的知識產權專利，拖累本港上市的疫苗股今日急跌。負責引入輝瑞BioNTech疫苗到大中華區銷售的復星醫藥 （02196） 最新報43.6元，瀉22.5%；國產新冠疫苗研發商康希諾 （06185） 挫21.6%，最新報286.4元；有份投資科興疫苗的中生製藥 （01177） 則跌6.9%，最新報7.82元；國藥 （01099） 亦跌12.4%，最新報22.55元。

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美國貿易部部長戴琪（Katherine Tai）5日在一份聲明中宣布了美國政府的這一決定。戴琪在聲明中表示，「這是新冠肺炎大流行的特殊情況下所采取的非常措施。」她同時表示，美國政府將繼續加強與私營部門和所有可能夥伴的合作，擴大疫苗的製造和分銷，以及努力增加生產這些疫苗所需的原材料。

不過，美國藥物研究和制造商協會（Pharmaceutical Research and Manufacturers of America）對拜登政府這一做法表示強烈反對，稱此舉將損害美國就業機會以及美國作為生物醫學創新領導者的地位。

相關文章：【美股業績】輝瑞首季業績勝預期　新冠疫苗貢獻收入35億美元　料全年疫苗收入260億美元

歐央行副行長：若疫苗接種率達七成　可考慮貨幣政策正常化

【香港經濟】香港首季GDP增7.8%勝預期、再谷接種疫苗　總商會：市民未能感受經濟復甦（第二版）

編輯：吳敏芳

港股 國藥控股（01099） 康希諾生物－B（06185） 疫苗 拜登 異動股 知識產權 新冠肺炎疫情 肺炎 復星醫藥（02196）

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【港股市況】A股假後向下恒生指數升逾300點後轉跌　疫苗股挫復星醫藥、康希諾齊跌兩成（不斷更新）

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