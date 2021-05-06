▲ Adidas據報擬出售Reebok 傳安踏、李寧、韓國Fila有意入標

路透引述消息人士報道， Adidas擬標售旗下Reebok，並已要求在下周提交第一輪出價。安踏體育 （02020） 與李寧 （02331） 料將提交標購要約，韓國的Fila與美國的Wolverine也可能投標。

消息人士並稱，包括TPG資本、Sycamore、Cerberus與Apollo在內的金融投資者也可能加入標售，因為他們看中Reebok業績好轉的潛力。Reebok今年料錄得虧損，明年核心獲利料「輕微增長」。不過，這宗出售案可能因新疆可能存在的強制勞動的政治紛爭而受到影響。

Adidas在2006年以38億美元買下美國運動品牌Reebok，以助其與Nike競爭，但Reebok績效低迷促使投資者頻頻呼籲Adidas出售該品牌，目前預計Reebok售價僅為10億歐元（約12億美元）。

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編輯：吳敏芳