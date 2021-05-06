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Adidas據報擬出售Reebok　傳安踏、李寧、韓國Fila有意入標

股市 09:40 2021/05/06

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Adidas據報擬出售Reebok　傳安踏、李寧、韓國Fila有意入標

路透引述消息人士報道， Adidas擬標售旗下Reebok，並已要求在下周提交第一輪出價。安踏體育 （02020） 與李寧 （02331） 料將提交標購要約，韓國的Fila與美國的Wolverine也可能投標。

消息人士並稱，包括TPG資本、Sycamore、Cerberus與Apollo在內的金融投資者也可能加入標售，因為他們看中Reebok業績好轉的潛力。Reebok今年料錄得虧損，明年核心獲利料「輕微增長」。不過，這宗出售案可能因新疆可能存在的強制勞動的政治紛爭而受到影響。

Adidas在2006年以38億美元買下美國運動品牌Reebok，以助其與Nike競爭，但Reebok績效低迷促使投資者頻頻呼籲Adidas出售該品牌，目前預計Reebok售價僅為10億歐元（約12億美元）。

相關文章：【大行報告】瑞信﹕料李寧實體銷售增幅跑贏Nike和Adidas 　評級上調為「跑贏大市」

【安踏股價】Adidas宣佈剝離Reebok　安踏傳有意競購、股價全日無升跌

【新疆棉花】「良好棉花聯盟BCI」成員遭內地杯葛、安踏FILA李寧急割席　BCI上海代表處：無發現新疆強逼勞動

編輯：吳敏芳

港股 李寧（02331） 安踏體育（02020） Adidas

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