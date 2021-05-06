Flik Flak Goes Wild 系列 為兒童腕錶注入玩味野外元素　以趣味方式引導兒童培養時間觀念

兒童教育手錶品牌Flik Flak，是讓小朋友學習時間的最佳選擇。今個春夏，Flik Flak迎來全新Goes Wild系列，讓小朋友彷如置身色彩斑斕的叢林之中，以別開生面的方式學習時間、培養時間觀念。Goes Wild系列一共有11款高品質瑞士製造的兒童腕錶，加入各種歷奇、冒險元素。

當中，CURIOUS LEMUR (HK$ 300) 以迷彩為設計基調，是最佳的保護色，讓小朋友於戶外無顧慮地玩樂。對於開始追求款式的小朋友而言，PAWSOME (HK$ 300) 會是個不錯的選擇，PAWSOME以造型可愛的小老虎為主要圖案，散發異域國度的色彩。ZEBRANNAH上(HK$ 300) 的活潑斑馬於藍海上起舞；CHICKY (HK$300) 將野生動物融入Pop Art之中。

此外，Goes Wild系列尚有4款配以水晶的時尚之選：PANDAMAZING (HK$ 330) 佈滿生動有趣小浣熊，記錄他們各種姿態；TROPICALIA (HK$ 330) 宛如為豹、紅鸛、大象舉行一場田園派對；GIRAFFIC Park (HK$330) 與GIRAXUS (HK$ 330) ，皆以野生長頸鹿為主題，配上風格各異的色調，讓人窺看長頸鹿日與夜的姿態。

新系列的紡織錶帶將由再生纖維（PET）製成，固定環、針扣及錶扣均以生物來源塑料（Bio-sourced plastic）製造，比起一般塑膠錶更為環保，實踐可持續發展的理念。

活躍好動的Flik Flak不時於野外穿梭，它們依然對地球的愛護永不息止。

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