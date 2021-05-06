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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期】北水重開走資近4億　沽美團、11億買小米　恒指夜期跌7點（不斷更新）

股市 21:49 2021/05/06

分享：

港股市況不斷更新

北水重啟表現遜色，今日淨流出3.8億元，近8億元沽美團 （03690） ，逾2億元沽騰訊 （00700） ，惟小米 （01810） 反獲北水大手掃入11.4億元。恒指夜期早段跌。

港股今早高開229點，內地股市假後復市，A股走勢向下，恒生指數早段曾升逾300點後，一度轉跌，午後再度回升，恒生指數收報28637點，升219點，北水重臨，成交回升至1611億元。恒生科技指數升0.4%，報8136點。體育用品股造好，李寧 （02331） 破頂升逾6%；特步 （01368） 破頂升14%%。美國政府宣布將放棄新冠肺炎疫苗專利，疫苗股挫，康希諾生物 （06185） 跌15%；復星醫藥 （02196） 跌逾14%。

北水動向：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【21：47】【理財通】跨境理財通實施細則意見稿發布　總額度暫定1500億元人幣（不斷更新）

【理財通】內地發布理財通諮詢稿　金管局：新方案增靈活性、利業界開展理財通業務

【21：46】【華融危機】中國華融﹕華融國際已將5月7日五期境外債券足額付息

【21：45】恒指夜期跌幅收窄至7點，報28517點。

【18：48】恒期夜期跌65點，報28459點，低水178點。

【16：10】恒生指數收報28637點，升219點，北水重臨，成交回升至1611億元。恒生科技指數升0.4%，報8136點。體育用品股造好，李寧 （02331） 破頂升逾6%；特步 （01368） 破頂升14%%。疫苗股挫，康希諾生物 （06185） 跌15%；復星醫藥 （02196） 跌逾14%。

【16：00】恒生指數U盤前升173點，報28591點。

【15：35】恒指尾市升約190點，報28607點；科指升0.1%，報8119點。

【15：27】友邦 （01299） 尾市升2%，高見99.1元；滙豐 （00005） 升1.7%，報49.2元。

【15：03】港股升約205點，報28624點。

【15：02】昌興 （00803） 今早破頂高見0.214元後，股價轉瀉五成，低見0.058元。

【15：00】上證假後全日跌近0.2%，深證跌1.6%；創業板指跌2.5%。

【14：48】李寧 （02331） 升8%，破頂高見71元；安踏 （02020） 升逾3%，高見145元；361度 （01361） 升逾3%，破頂高見3.35元；特步 （01368） 升近13%，破頂高見7.49元。

【14：45】天禧海嘉 （00141） 瀉近四成，破底低見0.21元。

【14：29】鋼鐵股個別發展，重鋼 （01053） 升逾7%，破頂高見2.48元；馬鋼 （00323） 升逾3%，破頂高見4.15元，至於鞍鋼 （00347） 則跌1.7%，低見5.78元。

【14：25】中海油 （00883） 午後升3%，高見8.73元；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升逾1%。

【14：18】李寧 （02331） 午後升幅擴大至逾7%，破頂高見70.5元。

【14：16】復星醫藥 （02196） 跌幅逐步收窄，今早曾跌逾兩成低見41.7元，最新跌一成，重上50元水平，報50.2元＿

【13：57】上證午後回升0.1%，港股升幅擴大至約150點，報28570點；科指轉升0.03%，報8110點。

【13：57】特步 （01368） 升幅擴大至近13%，破頂高見7.49元。

【13：30】瑞信：新疆棉事件令國產「中國李寧」4月銷售彈逾8倍跑贏Nike及Adidas　上周銷售仍升4倍　

【13：30】中資券商料未來2至3年形成寡頭壟斷　看好美團及拼多多

【13：20】滙證大幅上調港交所目標價65%籲買　倡應以「生態圈」作估值基礎

【13：12】希望教育 （01765） 跌幅擴大至13%，低見2.19元；思考樂教育 （01769） 跌逾8%，破底低見7.31元。新東方 （09901） 跌近4%，低見116元。

【13：07】復星醫藥 （02196） 跌幅略收窄至15%，報47.4元；康希諾生物 （06185） 跌近兩成，報293元。

【13：06】大市升幅擴大至約100點，報28518點。

【13：00】港股午後初段升近50點，報28468點；科指跌近0.3%，報8086點。

石SIR今日推介招行

【12：00】恒生指數半日升48點，報28466點，成交回升至近930億元。恒生科技指數跌0.2%，報8093點。疫苗股挫，康希諾生物 （06185） 跌兩成，復星醫藥 （02196） 跌18%。

【11：35】恒指最新靠穩，升約15點，報28433點；科指跌0.2%報8092點。

【11：32】上證半日跌0.2%，深證跌1.8%；創業板指跌3.2%。

【11：28】重慶通報教育機構違規，希望教育 （01765） 跌9%；新東方 （09901） 跌逾3%。

【11：12】海爾智家 （06690） 升逾5%，高見33.8元。據聯交所資料，公司於5月4日曾回購71.9萬股，涉2312.6萬元，回購價由31.6元至32.3元。

【11：07】上證最新跌0.6%；深證跌2.4%；創業板指跌4.2%。

【11：04】內地股市假後向下，港股升逾300點後轉跌，恒指最新跌10點；科指跌0.4%。

【11：02】富陽 （00352） 乾升四成破頂高見1.1元，涉4宗成交或24萬元。

【10：58】神華 （01088） 升逾1%，破頂高見16.92元；中煤 （01898） 升逾4%，破頂高見4.58元；兗煤 （01171） 升逾2%。內地「五一」勞動節假期期間，國際原材料價格持續上漲，國內商品期貨今早補升，焦煤期貨主力合約暫大升逾5%，動力煤升逾6%。

【10：53】港股升幅一度收窄至3點，低見28421點，最新升45點。

【10：49】大市最新僅升約50點，報28467點。

【10：47】復星醫藥 （02196） 跌幅擴大至逾23%，低見43元，成交16億元。

【10：45】創興銀行 （01111） 中途停牌，停牌前報13.76元破頂，升30.3%，成交7523萬元。

【異動股】創興銀行急漲30% 中途停牌

【10：43】美團 （03690） 跌幅擴大至近2%，低見281元。

【10：43】恒指升不足100點，至28514點；科指升0.2%，報8118點。

【10：41】港股升幅進一步收窄至不足150點。

【10：30】復星醫藥 （02196） 及康希諾生物 （06185） 分別曾挫兩成，復星醫藥最新跌逾18%；康希諾生物跌逾17%。

【10：24】騰訊 （00700） 逆市跌0.5%；美團 （03690） 跌近1%。

【10：23】大市升幅收窄至200點以下，恒指升187點，報28605點；科指升0.7%，報8166點。

【10：14】濠賭股逆市向下，銀娛 （00027） 跌逾2%；金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 、永利 （01128） 跌逾3%；澳博 （00880） 跌逾6%；新濠 （0200） 跌半成。4月30日至5月4日期間，澳門各口岸共錄得170萬人次出入境，達2019年同期的57%；入境旅客共18.6萬人次，達2019年同期的25%。

【10：12】大市升勢略為回順，恒指升約265點，報28683點；科指升近1%，報8186點。

【10：11】卓悅 （00653） 今早回吐半成，低見0.265元。

【10：05】小米 （01810） 最新升半成，高見25.95元。

【小米股價】小米歐洲市場超越蘋果市佔第二　 股價漲逾4%

【10：04】恒達科技 （01725） 升逾25%，高見28.5元。恒達科技公布每手買賣單位將由5000股更改為200股，5日27日生效。

【10：02】百度 （09888） 逆市再跌近3%，低見188.3元再創上市後新低。

【10：00】澳博 （00880） 跌逾6%，低見8.85元。澳博附屬昨日發行於2026年到期的12.5億港元的3.9%優先票據，及於2026年到期的3億澳門元的3.9%優先票據。發行價均為本金額100%。

【09：58】海底撈 （06862） 股價跌逾6%，低見44.6元。

【09：53】南戈壁 （01878） 升逾三成，高見1.86元。南戈壁發盈喜，預期首季將錄得1000萬美元至1400萬美元淨利潤，去年同季則錄得淨虧損920萬美元。

【09：51】小米 （01810） 最新升近4%，高見25.8元。小米集團副總裁、手機部總裁曾學忠發布微博表示，第一季度歐洲智能手機市場份額小米超過蘋果，首次達到第二。

【09：49】李寧 （02331） 最新升近半成，破頂高見68.95元；安踏 （02020） 升逾2%，高見143.5元。

【09：46】康希諾生物 （06185） 最新挫兩成，低見290元；復星醫藥 （02196） 跌17%，低見45.7元。

【異動股】美國將放棄新冠肺炎疫苗知識產權專利　疫苗股急挫　康希諾挫兩成、復星醫藥跌16%

【09：44】包浩斯 （00483） 升兩成，破頂高見0.68元。包浩斯發盈喜，料全年純利介乎約3000萬至1億元。去年度則虧損約1.7億元。

【09：44】香港電視 （01137） 反彈逾3%，高見9.57元。

【09：42】滙豐 （00005） 升逾1%，破頂高見49.4元；恒生 （00011） 升1%，破頂高見159.7元。另外，渣打 （02888） 升1.5%；東亞 （00023） 升0.5%；中銀香港 （02388） 升1.3%。

【09：40】順豐房託2191招股慢熱　孖展錄3.9億、超購0.4倍（附短片）

【09：36】復星醫藥 （02196） 最新跌逾13%，低見48.65元；康希諾生物 （06185） 跌逾16%，低見303.6元；國藥 （01099） 跌逾6%，低見24.05元。美國政府宣布將放棄新冠肺炎疫苗專利。

【09：34】ATMX方面，阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近0.1%；小米 （01810） 升2.2%。

【09：32】安踏 （02020） 升2.1%；李寧 （02331） 亦升2.2%。報道指Adidas已啟動旗下Reebok標售，安踏與李寧料將提交標購要約。

Adidas據報擬出售Reebok　傳安踏、李寧、韓國Fila有意入標

【09：31】芯智控股 （02166） 飈升逾七成，破頂高見2.27元。芯智控股首季純利為3600萬元，而截至去年6月30日止中期總純利為2980萬元。

【09：30】港股開市後升幅擴大至300點，恒指最新報28727點，升309點。

【09：28】祖龍娛樂 （09990） 高開13%，開報15.88元。騰訊 （00700） 連續兩日買入祖龍娛樂3262萬股，累計4.55億元，持股由12.88%增至16.88%。

【騰訊買貨】騰訊場外4.5億元連買兩日祖龍娛樂　持股增至16.88%

【09：20】恒生指數開報28647點，升229點。恒生科技指數升0.7%，報8164點。滙豐 （00005） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.7%；復星醫藥 （02196） 跌逾9%；百威亞太 （01876） 績後升7%。

【09：14】期指開報28400點，升99點。

【08：55】恒指黑期升約103點，報28505點；道指期貨升23點，報34141點。

【08：20】騰訊據報與美國外資委員會談判　以保留對Riot Games、Epic Games股權投資

【07：50】百威亞太首季轉虧為盈　賺2.33億美元

【07：45】艾伯科技折讓14%配股　淨籌7590萬元

【07：45】港股ADR收報28498點，升80點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報48.96元，升0.56元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報611.47元，升0.97元或0.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國財長耶倫澄清加息言論，儲行官員亦紛紛重申鴿派立場，道指收市升97點，報34230點；標普500指數漲2點，報4167點；納指跌51點或0.37%，報13582點。

【開市9點半】北水今回歸　大行指科技股未到撈底時機　標普料住宅樓價今年升5%

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005）

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