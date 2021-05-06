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【業績│啤酒股】百威亞太首季轉賺2.33億美元　股價績後升近半成

股市 16:14 2021/05/06

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【業績|啤酒股】百威亞太首季轉虧為盈　賺2.33億美元

百威亞太 （01876） 公布截至3月31日止季度業績，啤酒股百威亞太首季轉虧為盈，期內股權持有人應佔溢利2.33億美元，相對去年同期虧損4100萬美元。集團指，強勁的基本面使集團具備有利條件於首季穩健復甦。百威亞太股價績後造好，高開7%，開報26元，曾高見26.5元，最終收報25.5元，升4.9%，成交5.3億元。

期內，百威亞太收入16.26億美元，按年增長63.7%，主要是由於中國業務表現強勁，以及上年的基數較低。不過，不利的國家組合令收入增長放緩。每百升收入在主要市場亦見增長。毛利8.59億美元，按年增長97.3%，毛利率升897個基點至52.8%。

百威亞太去年業績又如何？【下一頁】

當中，中國每百升收入增長4.3%，原因是高端化策略繼續成功實行。收入按年增長92.5%，除息稅折舊攤銷前盈利亦按年增長243.5%，兩者均高於2019年的水平。

總銷量提升64.6%，主因為中國市場強勁復甦，以及低基數效應，部分由受持續新冠肺炎相關限制影響的韓國市場所抵銷。其中，中國銷量增長84.6%，主因春節營銷活動為整個季度帶來強勁增長動力，加上去年基數較低。韓國銷量則錄得低個位數跌幅。

集團指，將繼續著力推行高端化策略，同時加快客戶及消費者接觸點的數字化轉型。

【大行報告】華潤啤酒、青島啤酒維持強勢升逾4%　大行料首季大幅增長

責任編輯︰梁浩碩

港股 啤酒 百威亞太（01876）

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