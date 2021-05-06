【美股收市】儲行官員「放鴿」 道指漲97點破頂 納指乏力

美國財長耶倫加息言論牽動市場，惟她其後澄清並非對利率水平作出預測或建議 ; 而儲行官員亦紛紛重申鴿派立場， 帶動道指創新高，惟納指反彈乏力。

道指收市漲97點，報34230點；納指跌51點或0.37%，報13582點；標普500指數漲2點，報4167點。

通用汽車(GM)首季盈利勝預期，淨利潤為30億元(美元‧下同)，去年同期為2.94億元；每股經調整盈利為2.25元，優於分析員預期的1.08元；美國與中國市場銷售表現良好，助業績改善。GM股價升4%。

多隻科技龍頭股偏軟。據報早前爆煲的美國對沖基金Archegos正準備破產，並已聘請重組顧問，評估銀行的潛在索償。多間為Archegos提供孖展炒科技股的國際投行，合共損手逾100億美元。

債息未有因耶倫加息言論而大幅抽高，10年期美債息於1.6厘水平反覆，尾市報1.579厘。

耶倫昨日提議為防經濟過熱或需適度加息的言論，一度引發市場恐慌，但隨後澄清其並沒有對政策進行預測，也沒有建議聯儲局加息的意思。

美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)表示，目前不認為經濟過熱，雖然政府為應對疫情批准了前所未有的財政支出，但沒有迹象表明通脹預期會失控，指需要一些穩定通脹預期的措施。他預計通脹會很好穩定在2%或更低水平，如果達到3%，且是暫時性的，就不應該擔心。他認為，通脹失控的風險很小。

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，美國今年通脹預料將會升破2%，不過，即使通脹超越2%目標，她相信仍不足以持續滿足聯儲局的加息指引 ; 指儲局在考慮加息條件時，需要看到勞動力市場有更多的改善。

波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)認為，美國通脹在短期內將會暫時上揚，但不應該導致央行收緊量化寬鬆措施。他相信，現時討論縮減買債規模實屬言之尚早。

市場同時關注就業數據，俗稱「小非農」的美國4月ADP私人就業職位遜預期，按月新增74.2萬個，低於預期的增85萬個，但仍是7個月以來最多。此外，3月增幅由51.7萬個修正為增56.5萬個。

美國4月IHS Markit服務業採購經理人指數（PMI）終值為64.7，比市場預測63.1為高，前值為63.1。美國4月IHS Markit綜合採購經理指數（PMI）為63.5，比市場預測62.2為高，前值為62.2。

責任編輯：柯志宏