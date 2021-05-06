【開市9點半】北水今回歸　大行指科技股未到撈底時機　標普料住宅樓價今年升5%

（1）北水今日重臨，惟統計北水「五一假」後回歸首日，港股過去5年錄得4次下跌，加上昨日美股未見強力反彈，料加息憂慮會繼續困擾港股。交銀國際洪灝昨日發表報告認為，科技股擁擠程度降，但未到撈底時機，但材料板塊強勢，要求投資者要有膽識在最擁擠的地方抱團。

即睇開市9點半重點：

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【抱團股】交銀洪灝拆解抱團未瓦解 惟科技股擁擠程度降、未到撈底時機

（2）美國有關通脹、貨幣政策既消息均會影響中港股市。

【儲局官員】芝加哥儲行埃文斯：寬鬆政策很可能維持一段時間

美財政部﹕預期國會能及時在7月底前停止或增加舉債上限

【聯儲局言論】紐約行長威廉斯﹕聯儲局維持買債 沒有令金融市場失衡

【美國經濟】耶倫為加息言論降溫 澄清無預期刺激經濟措施必然會導致加息

（3）標普報告料住宅樓價升5%。大摩指零售市道轉好利好九置 （01997） 。

【香港樓市】標普：今年住宅樓價料升5% 中環寫字樓租金及出租率料明年才見底

【九置股價】大摩：零售市道好轉利九置 九置逆市漲1.8%（第二版）

（4）北水暫停，台股竟連續五日成交超港股。

【港股成交】北水暫停港股成交千億徘徊 台股連續5日成交超港股、研延長降交易稅（第二版）

（5）阿里巴巴 （09988） 正式推出天貓香港業務，對撼香港電視 （01137） 經營的HKTV mall是如何？

【阿里戰港視】天貓香港 vs HKTV mall 價錢、運費哪家更方便實惠？

【天貓戰HKTVmall】香港電視股價再跌5%創逾半年低 天貓香港免運費3日、大和：威脅不大（附流程圖）

（6）騰訊 （00700） 持股的動視暴雪首季多賺逾2成。

【騰訊持股】動視暴雪盤前升逾5% 首季多賺逾2成、次季展望超預期

（7）東方匯理財管指，價值股將在高息環境跑贏，又指中國數字貨幣發展驚人。

【大行看法】東方匯理財管：價值股將在高息環境跑贏 籲均衡配置股票

（8）有報道指，螞蟻上市暫緩後，企業在上海科創板上市變得困難。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市暫緩後 內地據報收緊科創板上市審批

（9）Cathie Wood去年被受散戶追捧，但隨著高估值股票回落，其曝光率每況愈下。

【科技股女股神】Cathie Wood女股神光環不再 ARKK今年表現近包尾

記者：區嘉俊