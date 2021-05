【猛人論市】本港疫情走出谷底在望 港大經管學院邀多位財金界猛人 為經濟走上復甦之路獻計

新冠肺炎疫情肆虐全球已逾一年,最近經濟陷入陰霾,各行各業艱苦經營,最近多國疫情更現反彈跡象,本港疫情雖然處於穩定水平,但當局要盡最大努力把關。當下疫情依然反覆不定,香港經濟正面臨巨大挑戰。不過,隨著本港市民展開接種疫苗,失業情況見回穩,各界也共同努力尋找解決方案,力保香港經濟的競爭力之餘,如何令經濟早日走上復甦之路。

財金界專家雲集的港大經管學院與香港經濟及商業策略研究所,也為本港前景獻計,將於5月14日舉行「香港經濟前景展望」研討會 (Conference on the Future of Hong Kong Economy),探討香港本地經濟的未來發展。

次是研討會將討論與香港的經濟發展和政府政策有關的廣泛關鍵問題,港大邀請了多位財金界猛人出席是次會議,探討在全球衰退和政治動蕩的背景下如何恢復當地經濟的方法,其中一位猛人,是2018年諾貝爾經濟學獎得主、美國紐約大學經濟學家羅默(Professor Paul Romer)。

除以上重量級諾貝爾經濟學得獎者,研討會的其他重量級財金界嘉賓,包括財政司司長陳茂波、香港商務及經濟發展局局長邱騰華、香港交易所(00388)主席查史美倫,馮氏集團主席馮國經及港鐵(00066)前主席馬時亨等。

港大經管學院院長蔡洪濱教授表示:「港大經管學院一直致力研究本港經濟政策,運用其學術分析和研究專長,對社會作出正面影響及貢獻。香港過去的一年受疫情和環球因素影響,經濟受到嚴重衝擊。有見及此,學院特意舉辦是次『香港經濟前景展望』研討會 (Conference on the Future of Hong Kong Economy),聚焦本地各個重大經濟議題,讓政界、商界、學術機構及社會賢達聚首一堂,就香港的短期及長期問題交換意見。學院同時希望透過研討會進一步引起各界就不同的範疇作出討論,共同為香港未來五至十年的經濟發展尋求出路。」

記者:陳詠妍