【微信女】恒益大股東李沛新等人正被查　長子李嘉俊任臨時主席

▲ 恒益：大股東李沛新等人正被調查 長子李嘉俊被委任為臨時主席

恒益控股 （01894） 疑捲入「唱高散貨」騙局。恒益控股最新發公告指，執行董事李沛新、劉麗菁及李嘉豪於4月22日被捕，翌日獲警方保釋，指出與一項根據證券及期貨條例進行的調查有關。恒益控股指，證監會及警方仍在進行調查，涉事董事並未被正式落案起訴，而當局並無發佈其他詳情。

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恒益控股指，公司正就該調查尋求法律意見，並將密切監察此事，如被要求，會積極協助當局進行調查。董事會並不知悉集團業務因該調查而遭受任何重大不利影響，且營運維持正常。

為維持董事會正常運作，涉事董事即日起（5日）自願暫停作為執行董事的職位，包括李沛新暫停履行主席職能。而李沛新的長子、非執行董事李嘉俊獲委任為董事會臨時主席。

而且，鑒於該調查，董事會已成立由三名獨立非執行董事組成的特別調查委員會，包括調查涉事董事被指控的不當行為、調查集團現金及財務狀況，以及檢討集團現有內部監控制度等。集團亦將委任獨立顧問，對導致該調查之事件進行獨立調查，並評估該調查的影響及就此提供意見。

恒益控股於4月22日起停牌。

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編輯：袁諾曦