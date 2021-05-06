【WFH】新常態下的母親節　辦公室成壓力避風港？

快到一年一度的母親節，以往許多在職媽媽的心願是少一點時間留在辦公室，但疫情令在家工作（WFH）成為新常態。雖然不少人都認同WFH帶來很多便利，但在職母親卻有另一番體會，甚至覺得辦公室是疫情下的另類壓力避風港。



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AXA安盛於四月底訪問了超過300名客戶（包括與12歲或以下子女同住的在職父母、未婚及已婚人士），發現近9成受訪的在職媽媽認為疫情令她們壓力大增，較其他組別的受訪者高近20個百分點；更有近6成在職媽媽選擇回到辦工室工作，以求在應付工作及育兒的雙重壓力下稍作喘息。為甚麼在職媽媽於疫情期間感受到更大的壓力？箇中原因值得大家探討。

在職媽媽在疫情下的壓力來源，除了有一般人擔心的健康及因疫情而衍生的經濟問題外，育兒問題往往令媽媽們百上加斤。由於疫情期間中小學及幼稚園一度停課，加上幼兒中心亦曾停止開放，在職媽媽只能與子女在家「困獸鬥」。於是次調查中，68%的受訪在職媽媽均指出，同時於家中處理工務、照顧在家學習的子女，為其帶來雙重壓力。



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性別定型令社會流失人才

社會對女性的性別定型，認為女性比男性更有責任照顧子女並打理家務，更令在職媽媽增加無形壓力。即使這種風氣在現今社會已改善不少，但有關調查發現，大部分的在職媽媽仍舊受性別定型困擾，只有13%的在職媽媽表示沒有因社會或家人的期望感到壓力；另有逾半受訪在職媽媽自我期許，要比男性負上更大照顧家庭的責任，並會因選擇將空閒時間純粹用於自己身上（me time）而非家庭上（例如陪伴子女及家人）時感到內疚。

性別定型現象亦不局限於香港，美國亦有調查發現，在職媽媽擔當主要照顧者及打理家務的比例為爸爸的3倍；以整個星期計，不少在職媽媽每周花超過20小時處理家務，相等於半份全職工作。

這種失衡情況在疫情下更可能進一步演化，部分在職媽媽擔心自己的工作表現受照顧家庭影響，在兩者難以兼顧下選擇辭工，專注照顧家庭，導致企業人才流失，並減少社會生產力。

聯合國婦女署副執行主任Anita Bhatia曾向傳媒表示，疫情之前，女性已承擔更多家務和家庭責任，她們於這類無償工作的勞動時間是男性的3倍。疫情之下，有關數字更顯著上升，恐怕令性別平等程度倒退25年。

精神支持及實際支援缺一不可

上述資料充份反映在職媽媽在疫情下，無論身心都面臨龐大壓力。隨著母親節將至，在感激每位母親辛勞付出的同時，亦應藉此機會加強關注母親的身心健康。她們面對多重壓力，身邊人精神上的支持，例如伴侶或家人的認同或讚賞；以至透過分擔育兒職責的實際行動支援均缺一不可。

精神健康諮詢委員會建議，當家長面對壓力時，應避免接收過多負面資訊，與家人朋友保持溝通，互相支援，並適時進行一些有助鬆弛的練習。坊間有不同減壓資源，其中「AXA BetterMe」平台設有「心靈加油站」，免費為大眾提供紓壓資源，包括學習近年相當流行，並經過科學驗證有效排解壓力的的靜觀（mindfulness），強化身心，維持情緒健康。

女士們要先照顧好自己身心健康，才有足夠力氣愛惜伴侶和子女，而男士們亦不應只抱著幫助媽媽和太太的心態去協助照顧小孩，因為育兒本來就是雙方共同應盡的責任及義務，無分男女。