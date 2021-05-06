  • 24°C
香港時間 : 2021506日 (四) 08:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WFH】新常態下的母親節　辦公室成壓力避風港？

商業 08:30 2021/05/06

分享：

快到一年一度的母親節，以往許多在職媽媽的心願是少一點時間留在辦公室，但疫情令在家工作（WFH）成為新常態。雖然不少人都認同WFH帶來很多便利，但在職母親卻有另一番體會，甚至覺得辦公室是疫情下的另類壓力避風港。

【員工薪酬】幾錢人工由同事決定？　阿根廷企業採用「透明薪酬」模式

【虛擬銀行】ZA Bank：錄得近千宗失業貸款申請　合資格申請人可獲額外400元現金

AXA安盛於四月底訪問了超過300名客戶（包括與12歲或以下子女同住的在職父母、未婚及已婚人士），發現近9成受訪的在職媽媽認為疫情令她們壓力大增，較其他組別的受訪者高近20個百分點；更有近6成在職媽媽選擇回到辦工室工作，以求在應付工作及育兒的雙重壓力下稍作喘息。為甚麼在職媽媽於疫情期間感受到更大的壓力？箇中原因值得大家探討。

在職媽媽在疫情下的壓力來源，除了有一般人擔心的健康及因疫情而衍生的經濟問題外，育兒問題往往令媽媽們百上加斤。由於疫情期間中小學及幼稚園一度停課，加上幼兒中心亦曾停止開放，在職媽媽只能與子女在家「困獸鬥」。於是次調查中，68%的受訪在職媽媽均指出，同時於家中處理工務、照顧在家學習的子女，為其帶來雙重壓力。

【Art Tech】科技園創科體驗館開幕　展示藝術科技成品、結合中國古典藝術

【網絡安全】勒索軟件攻擊持續　亞太企業平均付96萬贖金

性別定型令社會流失人才
社會對女性的性別定型，認為女性比男性更有責任照顧子女並打理家務，更令在職媽媽增加無形壓力。即使這種風氣在現今社會已改善不少，但有關調查發現，大部分的在職媽媽仍舊受性別定型困擾，只有13%的在職媽媽表示沒有因社會或家人的期望感到壓力；另有逾半受訪在職媽媽自我期許，要比男性負上更大照顧家庭的責任，並會因選擇將空閒時間純粹用於自己身上（me time）而非家庭上（例如陪伴子女及家人）時感到內疚。

性別定型現象亦不局限於香港，美國亦有調查發現，在職媽媽擔當主要照顧者及打理家務的比例為爸爸的3倍；以整個星期計，不少在職媽媽每周花超過20小時處理家務，相等於半份全職工作。

這種失衡情況在疫情下更可能進一步演化，部分在職媽媽擔心自己的工作表現受照顧家庭影響，在兩者難以兼顧下選擇辭工，專注照顧家庭，導致企業人才流失，並減少社會生產力。

聯合國婦女署副執行主任Anita Bhatia曾向傳媒表示，疫情之前，女性已承擔更多家務和家庭責任，她們於這類無償工作的勞動時間是男性的3倍。疫情之下，有關數字更顯著上升，恐怕令性別平等程度倒退25年。

精神支持及實際支援缺一不可
上述資料充份反映在職媽媽在疫情下，無論身心都面臨龐大壓力。隨著母親節將至，在感激每位母親辛勞付出的同時，亦應藉此機會加強關注母親的身心健康。她們面對多重壓力，身邊人精神上的支持，例如伴侶或家人的認同或讚賞；以至透過分擔育兒職責的實際行動支援均缺一不可。

精神健康諮詢委員會建議，當家長面對壓力時，應避免接收過多負面資訊，與家人朋友保持溝通，互相支援，並適時進行一些有助鬆弛的練習。坊間有不同減壓資源，其中「AXA BetterMe」平台設有「心靈加油站」，免費為大眾提供紓壓資源，包括學習近年相當流行，並經過科學驗證有效排解壓力的的靜觀（mindfulness），強化身心，維持情緒健康。

女士們要先照顧好自己身心健康，才有足夠力氣愛惜伴侶和子女，而男士們亦不應只抱著幫助媽媽和太太的心態去協助照顧小孩，因為育兒本來就是雙方共同應盡的責任及義務，無分男女。

撰文 : 黃瑞雯 AXA安盛首席市務及客戶總監

相關文章

【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
2021/05/05
【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）
2021/05/05
【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）
【電子消費券】許正宇：發放安排等細節仍在擬定　研方法限於本地消費
2021/05/05
【電子消費券】許正宇：發放安排等細節仍在擬定　研方法限於本地消費
【新疆棉風波】Hugo Boss無懼被抵制　料中國生意額增長依然強勁
2021/05/05
【新疆棉風波】Hugo Boss無懼被抵制　料中國生意額增長依然強勁

你可能感興趣

【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
17:26 2021/05/05
【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）
18:46 2021/05/05
【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）
【電子消費券】許正宇：發放安排等細節仍在擬定　研方法限於本地消費
16:47 2021/05/05
【電子消費券】許正宇：發放安排等細節仍在擬定　研方法限於本地消費
疫情 壓力 幼稚園 美國 聯合國 經濟 在家工作 母親節 香港 全職

下一篇文章

【業務超市】日本「業務スーパー」周五登陸大埔　細數多間日式超市疫市擴充之路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）