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【騰訊700】騰訊近5億元 增持祖龍娛樂4%股權

股樓投資 22:15 2021/05/05

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繼早前入股飛魚科技(01022)後，科網巨頭騰訊(00700)再出手投資本港上市遊戲商。據港交所權益所披露資料顯示，手遊股祖龍娛樂（09990）獲騰訊連續兩日以大宗交易方式增持合共3,262.04萬股，佔股本總額4%，交易完成後，騰訊在祖龍的持股量增至16.88％，涉資約4.55億元。

【大行點睇】瑞銀指北水推高本地股估值 現宜留意兩大類股份 看好7隻港股另看淡3股  詳情請看【下一頁

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騰訊分別於上月29日和30日增持祖龍2,446.53萬股和815.51萬股，每股平均價為13.96元。祖龍今日收報14.04元，上升3%。意味截至周三，騰訊的增持即錄帳面回報。

祖龍專注於開發大型多人在線角色扮演遊戲（MMORPG），並已進軍逾170個市場，除了內地及本港，也包括東南亞、韓國、日本、歐洲及美洲等。

另一方面，騰訊宣布在上海「五五購物節」期間，旗下微信支付聯動上海線上線下百餘個品牌和近萬家門店，發放總計10億元人民幣微信支付城市消費券。據介紹，上海市民可通過「微信支付城市消費券」小程序，免費領取商戶消費券。這些消費券涵蓋餐飲、零售、電商、酒旅等多個行業，覆蓋京東（09618）、星巴克、來伊份、家樂福等多個品牌商家。

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撰文 : 李尚毅

祖龍娛樂（09990） 騰訊控股（00700） 港股

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