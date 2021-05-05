【業務超市】日本「業務スーパー」周五登陸大埔　細數多間日式超市疫市擴充之路

▲ 日本超市「業務超市スーパー」將於本周五登陸大埔，為首間位於香港的海外分店。（業務超市facebook圖片）

日本超市「業務超市スーパー」將於本周五登陸大埔，為首間位於香港的海外分店。其facebook表示，香港人喜愛日本菜餚，但自製日本菜的過程中，最頭痛是找日本食材及調味料，有見及此，決定登陸香港。除了業務超市，其實多間在港的日式超市，在疫情下亦發展不錯，不斷擴充分店。

【譽宴集團】譽宴facebook推抗疫震撼優惠 惟不再允許網民留言

【疫市開店】759阿信屋新店今開幕 選址天水圍嘉湖店（多圖）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

1. DON DON DONKI

驚安之殿堂DON DON DONKI自2019年登陸香港以來，近年積極在香港擴充分店，由最早的尖沙咀美麗華店，擴充至港島的中環RC100店、銅鑼灣明珠城店、小西灣藍灣半島店、山頂廣場「情熱笑店」；新界區亦有荃灣海之戀店及將軍澳Monterey Place店。另外，有指DONKI將進駐屯門市廣場及九龍灣淘大花園。

2. 一田

一田的超市業務在疫情下亦持續增長，一田百貨行政總裁黃思麗上月表示，去年整體銷售有雙位數字增長，主要以超市的增幅最高。去年9月一田更有新嘗試，於沙田開設新分店「KONBINI便利ストアby YATA」，首度揉合超市與日式便利店概念，主打快速輕食，包括日本直送玉子料理、便當等，更獨家聯乘北海道便利店Seicomart自營品牌Secoma。

3. Unicorn Stores（HK）Ltd.（前稱UNY）

日式超市生活百貨店UNY去年6月首度進駐新界西，於元朗千色匯開設分店，售賣多款生活雜貨、急凍食品、日用品，更有日式雜貨專區沢屋及自選海鮮丼飯專區。集團去年底更引入新品牌日式生活雜貨店「谷辰GUU SAN」，登陸尖沙咀H Zentre，主打從日本直送的時令水果蔬菜、零食、飲品及生活用品等。

【DON DON DONKI】DONKI雪糕組合首次登陸戶戶送 日本人氣井村屋明治系列都有

責任編輯：朱悅瀅