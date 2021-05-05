▲ 【Dogecoin】狗狗幣今年狂飈140倍 拆解狗狗幣急升三大原因

狗狗幣（dogecoin）近日發威，今年來累計升幅達14000%，意味急升140倍，遠遠跑贏比特幣（bitcoin）等其他加密貨幣，成為今年來升值最大的數碼資產之一。狗狗幣今年升勢耀眼，甚至跑贏加密貨幣「龍頭」bitcoin，與自稱「狗狗幣教父」（DogeFather）的馬斯克（Elon Musk）在Twitter推波助瀾有大關係，但為何近日狗狗幣升勢明顯加速？可以從三大原因分析。

加密投行指狗狗幣有很強基本面【下一頁】

首先，市場認為，狗狗幣狂飈，相信與馬斯克將於周六（8日）出席美國知名綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）有關，若馬斯克在節目中提到狗狗幣，或引起狗狗幣進一步上漲，因此大家都爭先恐後地先買入狗狗幣。

第二，加密貨幣交易平台Gemini日前稱，可買賣或托管狗狗幣，而交易平台eToro亦將狗狗幣納入交易產品之中，Webull上月20日已容許客戶買入狗狗幣。狗狗幣的交易渠道更多，買賣更容易，變助助長更多投資者加入買賣狗狗幣的懷抱。

馬斯克Twitter自稱狗狗幣教父，詳見【下一頁】

第三，相對於比特幣，狗狗幣的入場費明顯更低更吸引。1枚比特幣價值約6萬美元，相反1枚狗狗幣價值不足1美元，因此投資者覺得持有狗狗幣更似持有美元，只不過換作電子美元而已。

狗狗幣股價今年升勢如坐火箭般強勁，機構投資者亦開始關注狗狗幣，這或隨時成為狗狗幣繼續上升的新動力。

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編輯：陳韻妍