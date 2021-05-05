【美股焦點】耶倫澄清並無加息預期 美股期貨盤前回升

曾任聯儲局主席的美國財長耶倫（Janet Yellen）於周二接受《The Atlantic》錄製訪問時表示，政府額外支出規模雖相較整體經濟規模小，但為確保經濟不會過熱，可能需要提高利率，令美國經濟具有競爭力及生產力，言論觸發美股大插水，三大指數中只有舊經濟股權重較大的道瓊斯工業平均指數上升，其餘兩大指數皆報跌，當中科技股權重較大的納斯達克指數跌幅最多，全日跌1.88%或261點，報13633點。

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在言論驚動市場數小時後，耶倫在出席《華爾街日報》舉行的線上活動中急急澄清，指她並未預測或建議加息，又指一直欣賞聯儲局的獨立性，而她亦不認為將會出現通脹問題，如應由聯儲局處理。該聲明似乎淡化市場疑慮，現時三大指數期貨上升，當中納指期貨升0.55%或73點，報13607點。

經濟數據方面，「小非農」美國ADP 4月私人就業職位增加74.2萬人，創七個月以來最高，惟數字略低於市場預期的80萬人。

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