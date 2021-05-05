【新股IPO】京東物流最快5月招股 估值料達4500億

順豐房託 （新上市編號：02191）周三（5日）開始招股，或將再掀起投資者對新股的熱情。然而，除了順豐房託，另一重磅股，京東（09618）旗下的京東物流亦預計將於月內招股，成為京東系第3家在港上市的公司。稍早前有傳京東物流將以400億美元（約3120億港元）目標估值，集資30億至40億美元（約233億至310億港元）。

施羅德提出2021年及未來數年的十大股市主題，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

到底大行對京東物流又有何看法？根據承銷團之一美林發表的報告，給予估值介乎300億美元至454億美元（約2390億港元至4540億港元）。該行料京東物流今年至2022年財年盈利狀況（earning profile）不會在預期內穩定下來，最快2023年才能扭虧為盈，主要因內地海運裝箱物流（SCL）需求強勁帶動所致。

姜濤無處不在 任滙豐ONE活動大使 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

至於另一承銷團海通則發表報告，預期以非國際財務報告準則計，京東物流今年全年淨虧損錄7.76億元人民幣，2022年達收支平衡（breakeven），並給予估值介乎424億至443億美元（約3286億港元至3433億港元）。海通並指，2020年至2023財年外部收入複合年增長率達45%，超過總收入32.5%的複合年增長率。疫情影響今年全年的利潤（margin）收窄，但仍然預計京東物流毛利率及凈利潤率隨著業務規模的增長及運營效率提高而進一步改善。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正