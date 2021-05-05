【火速成交】「四小龍」受買家追捧成交暢旺　碧海藍天放盤一日即沽

長沙灣「西九四小龍」享交通便利和完善社區發展等優勢，一向受用家及投資客歡迎。中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，碧海藍天本月至今暫錄約2宗成交，平均實用合價17,620元。

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歐陽振邦指，碧海藍天2座低層F室，實用面積494平方呎，採兩房間隔，單位座向東南方，望開揚市景，最初開價900萬元，放盤僅一天，即獲買家以880萬元承接，實用呎價17814元。

據了解，原業主於2015年12月以610萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利270萬元離場，單位升值44%。

資料顯示，碧海藍天位於荔枝角深盛路8號，共有5座，提供1,616伙單位。項目由2003年起入伙，樓齡約18年，設有16萬平方呎住客會所。項目與泓景臺、宇晴軒和昇悅居合稱「西九四小龍」，鄰近荔枝角及南昌港鐵及西九龍快速公路，交通方便，社區規劃完善。

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