【香港樓市】標普：今年住宅樓價料升5%　中環寫字樓租金及出租率料明年才見底

▲ 寫字樓業主於未來一至兩年在新租約或續租上，料需要給予租客更大優惠。

本港首季經濟彈勁反彈，標準普爾報告認為，香港樓市今年可望擺脫疫情的衝擊，在供應結構性短缺及低息環境下，住宅樓價料升5%，但寫字樓表現則滯後，預期中環寫字樓租金及出租率直至明年才會見底，而非核心區的寫字樓見底時間恐更遲才出現。

標普指，隨疫苗接種覆蓋率擴大，香港正逐步回復正常，商場及餐廳人流逐漸增加，住宅活動最快出現復甦，但全面復甦之路仍然漫長。

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住宅樓市方面，標普預期，住宅成交量今年將回升，主要由於積壓了大量需求，將加快新盤銷情，而今年首季成交量已從去年的低位反彈78%。發展商信貸質素穩定，資產負債表強勁，市場地位穩固，加上住宅樓市向好，亦對其有支持，但若移民潮持續導致需求下降，或會改變該行的看法。

中環商場租金已回到2010年中的水平

零售市道經營環境仍具挑戰，但最壞情況應已出現，未來數季零售銷售會回穩，但出遊限制持續，令零售銷售難以回到昔日高峰。標普預計，零售收租業主於未來12至18個月續租時，續租租金調整率料仍處於偏低水平。今年首季中環商場平均租金下跌12%，回到2010年中的水平。於非核心區擁有較多寫字樓業務的收租股，或會承受較大的租金壓力，但據該行的壓力測試顯示，本港收租股仍有充足的緩衝空間。

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寫字樓業主於未來一至兩年在新租約或續租上，料需要給予租客更大優惠，因整個寫字樓市場租金仍有下行壓力。中環寫字樓空置率是2018年低位逾3倍，整體空置率為2000年初以來最高。租客組合也會有變化，跨國金融機構縮減中環寫字樓面積，以節省成本，預期有關空間大部分會被中資金融機構所填補。

標普預計，中環IFC、置地及長實 （01113） 位於中環的寫字樓空置率將於2022年見頂，至於新地 （00016） 位於西九龍及太古地產 （01972） 於鰂魚涌的寫字樓項目，其租金壓力會更表，但相關衝擊仍可控。中環與九龍東的呎租差距已由2019年2月高峰的94元，縮窄至今年首季的62元。

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編輯：陳韻妍