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【疫市營商】新地3商場聯手推感謝祭　1元換購電子產品

商業 19:47 2021/05/05

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東港城、上水廣場及將軍澳中心，在5月至7月期間，首度聯手推出大型感謝祭。

新鴻基地產（00016）旗下三大商場包括東港城、上水廣場及將軍澳中心，在5月至7月期間，首度聯手推出大型感謝祭，涵蓋美容、時尚服飾、餐飲美食等，合共推出總值300萬元消費回贈。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，近日疫情受控，零售市況更有力地復甦。故她進一步加強優惠陣容及擴大規模，加推跨區刺激消費計劃，送出合共30萬元商場購物贈券。她期望活動帶動下，人流按月上升8%至10%，營業額有望按月增長逾10%。

【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）

3商場優惠詳情：
上水廣場Shopping Fest初夏購物祭2021
日期：5月14日至7月4日
詳情：場內超過80個品牌聯手推出優惠，逾3萬件美容化妝、時尚服飾、潮流運動用品、電器產品及珠寶鐘錶商品低至1折發售。首2個星期五於The Point by SHKP會員平台，同時送出合共3,000張「人氣激搶商戶消費券」，於店舖消費即時立減33%回贈，更推出1折換購電子人氣產品及多款限量福袋。

【新疆棉風波】Hugo Boss無懼被抵制　料中國生意額增長依然強勁

東港城Happy Shopping購物折2021
日期：5月17日至7月4日
詳情：超過90個品牌激筍優惠大放送，逾3萬件精選貨品低至1折起。首推1元瘋狂換購多款Apple及Dyson。The Point會員更可享獨家一田1折家電，憑消費賺取1,000元禮品及購物贈券。

【電子消費券】許正宇：發放安排等細節仍在擬定　研方法限於本地消費

將軍澳中心Shopping Breeze夏の感謝祭
日期：5月24日至7月4日
詳情：場內70多間商戶推出低至1折的限量優惠，涵蓋電器、珠寶首飾、美容化妝、潮流服飾、生活雜貨。同期有5大購物獎賞，送出多達30萬元購物贈券，更有1元換購電子產品等。

責任編輯：馬意文

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