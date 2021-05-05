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【iM Cafe】美國加息虛驚一場 北水回歸入貨部署

iMTV＋ 20:42 2021/05/05

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美國財長耶倫（Janet Yellen）突表示美國可能要加息，來控制美國經濟的過速增長，嚇了市場一跳。不過從美滙指數及10年期國債孳息率沒有反應，反映市場未太擔心美國聯儲局會提前加息，而港股今日僅是窄幅上落，恒指最終收報28417點，跌139點。息口敏感的本地銀行股如恒生銀行（00011）及中銀香港（02388）表現突出，今日分別升3.4%及1.8%，銀行股可受惠本港經濟復甦及按揭借貸增長，前景仍可看高一綫。

資金繼續向「來港易」概念股埋手。化粧品零售商卓悅（00653）和華為合作拓展網上零售，周三大升近6成，同店銷售跌幅持續收窄的同業莎莎（00178）隨時追落後，具吸納價值。適宜留意的「來港易」概念股，還包括哪些股份?

本港首隻物流REIT順豐房託（新上市編號：02191）今日起招股，為收息一族提供另一個新選擇。同樣受惠網購熱潮的京東物流剛通過上市聆訊料將招股上市，在具備多個賣點下亦不容錯過。

 

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欄名 : iM Cafe

港股 借貸 經濟 美國聯儲局 中銀香港（02388） 美國 銀行 恒生銀行（00011） 國債

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