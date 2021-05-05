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【職場熱話】見工自我介紹時兩度被HR打斷　事主感不被尊重　網民安慰「當練習EQ」

理財智慧 19:44 2021/05/05

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不少人在見工都遇過不快的經歷，近日就有網民在討論區發帖，指自己在見工時，被HR在言語間不斷中傷，更在自我介紹時兩度打斷事主，並問：「你覺得自己值多少錢？」

【職場熱話】出糧發現人工多一個「零」 說還是不說？ 網民：不說的話可能被公司告　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】網上選十大伏工特徵！ 網民：工作愈伏人工愈低　【下一頁

帖文一出引起不少網民回應，不少網民都安慰事主「當練習EQ」，「樓主當練習EQ，市道不好，工少找工作的人多」、「如果見服務性行業，你當他試你EQ。 的確，而家香港沒禮貌的客人實太多。如果見文職，即刻反枱走吧，反問他你這份是甚麼工作？說話懂不懂尊重人，讓別人先說完？」、「你可以反問他，那你又值幾錢？」

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責任編輯：黃苑筠

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