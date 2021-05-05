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【大行點睇】本港零售持續改善 大摩料將有利九置估值

股樓投資 19:59 2021/05/05

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大摩發表研究報告指，本港3月份零售銷售值按年升20%，首季整體按年增長8%，符合該行預期。而且2至3月連續兩個月錄得按年正增長，顯示出零售市道正持續改善。

【大行點睇】首年保費及新業務價值均勝同業 美銀重申中國人壽「買入」評級  詳情請看[下一頁]

大摩續指，零售貨品當中，以奢侈品銷售的改善幅度最為明顯。上季奢侈品零售銷售貨值按年升19%，增幅正面。但與2019年首季相比，奢侈品的銷售貨值仍跌57%。

該行相信，隨本地零售持續改善，將有利九倉置業（01997）的估值上升。大摩重申對九倉置業的「增持」評級，並預測2021年全年的零售銷售按年增幅13%。九置全日升1.8%，報45.45元，成交1.3億元。

【大行點睇 】瑞信認為石油股估值偏低 料5股續跑贏大市  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

九龍倉置業（01997） 港股 大行報告 成交 經濟 香港 銷售 零售

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