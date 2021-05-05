【大行點睇】本港零售持續改善 大摩料將有利九置估值

大摩發表研究報告指，本港3月份零售銷售值按年升20%，首季整體按年增長8%，符合該行預期。而且2至3月連續兩個月錄得按年正增長，顯示出零售市道正持續改善。

【大行點睇】首年保費及新業務價值均勝同業 美銀重申中國人壽「買入」評級 詳情請看[下一頁]

大摩續指，零售貨品當中，以奢侈品銷售的改善幅度最為明顯。上季奢侈品零售銷售貨值按年升19%，增幅正面。但與2019年首季相比，奢侈品的銷售貨值仍跌57%。

該行相信，隨本地零售持續改善，將有利九倉置業（01997）的估值上升。大摩重申對九倉置業的「增持」評級，並預測2021年全年的零售銷售按年增幅13%。九置全日升1.8%，報45.45元，成交1.3億元。

【大行點睇 】瑞信認為石油股估值偏低 料5股續跑贏大市 詳情請看[下一頁]

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機