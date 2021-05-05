【電動車】蔚來進軍挪威市場　周四舉行發佈會　CEO李斌兩原因揀挪威為海外市場首站

▲ 蔚來將進軍挪威市場 周四舉行發佈會 CEO李斌兩原因揀挪威為海外市場首站

蔚來（美：NIO）將進軍挪威市場，作為拓展中國以外市場的第一步。蔚來宣布，將於周四（6日）下午4時舉辦蔚來挪威戰略發佈會，今年9月會在挪威開啟首款車型智能電動旗艦SUV—ES8的交付，而智能電動旗艦轎車ET7將於明年登陸挪威市場。另外，蔚來挪威官網（www.nio.com/no）今日已上線，官方Facebook及Instagram也正式開通。

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蔚來行政總裁李斌表示，蔚來從成立一開始就致力於成為一個全球品牌，為全世界的用戶提供好的產品和服務。選擇挪威作為中國以外的第一個市場，不僅因為挪威是對電動汽車最友好的國家，更因為挪威熱愛環保，追求創新的文化與蔚來的願景有很多的共同之處 。

據悉，挪威電動汽車市場佔有率已經超過50%，且仍在快速增長。

蔚來相關負責人表示，將在2022年進軍其他海外市場。

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編輯：袁諾曦