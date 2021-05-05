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【示範單位】大角咀利·晴灣23一房間隔　時尚實用　空間感十足

股樓投資 19:38 2021/05/05

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有利集團（00406）及市建局合作發展，位於大角咀的單棟項目「利·晴灣23」於今日（5日）公布首張價單，並開放示範單位予傳媒參觀。

是次開放的示範單位以11樓C室為藍本，實用面積317平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，外連22平方呎露台及16平方呎工作平台。

單位一入大門設有玄關位，右轉即見開房式廚房及客飯廳。客飯廳呈長方形，方正實用，開放式廚房設吊櫃和電磁爐、雪櫃及洗衣乾衣機等電器家具。設計師在開放式廚房前放置飯桌，利用可活動屏風分隔用餐區和客廳位。客飯廳擺放時尚家具，並以大理石連接起居空間，加強空間感，又外連露台，增強室內通風及採光。

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睡房則採套房設計，連接廁所，室內空間闊絡，方便放置寢具家俬。廁所設淋浴間及鏡櫃，為不設窗的黑廁。發展商同時開放無改動示範單位，同樣參考11樓C室興建，實用面積及間隔與上述已裝修單位一致。

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預目已上載樓書及公布價單，首批50伙單位涵蓋開放式至兩房戶型，折實價由465.3萬元至894.4萬元，平均呎價處18,858元水平。項目周四（6日）起正式開放示範單位及收票，銷售處及示範單位位於尖沙咀金巴利道26號地下。

【延伸閱讀】【新盤開價】大角咀利‧晴灣23「有利心動價」推盤　首批50伙　入場費465萬起　折實全數平過1,000萬【下一頁

利‧晴灣23首張價單價格、折實價及各戶型最平單位資訊︰

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資料顯示，利·晴灣23位於旺角杉樹街23號及橡樹街87號，項目共1座，提供142伙單位，實用面積由最細276平方呎至最大584平方呎，戶型由開放式至兩房間隔。項目設有會所，鄰近港鐵奧運站及巴士站，另毗鄰奧海城及朗豪坊等商場。

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撰文 : 謝昕蕎

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