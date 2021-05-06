英國舉行地方選舉 民調指保守黨將奪歷史性勝利

▲ 英國周四（6日）舉行地方選舉，民調顯示工黨形勢惡劣，約翰遜領導的保守黨勢奪歷史性勝利。

英國周四（6日）舉行地方選舉，包括英格蘭各市市長、警察與犯罪事務專員、英格蘭議會、蘇格蘭議會、威爾士議會選舉及國會兩席補選。選舉民調顯示工黨形勢惡劣，甚至有深紅選區變天，英國首相約翰遜領導的保守黨勢奪歷史性勝利。

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英格蘭東北部港口城市哈特爾浦（Hartlepool）被視為深紅選區，逾半世紀以來均是工黨的堅實票倉。是次為約翰遜（Boris Johnson）2019年帶領保守黨壓倒性勝出英國大選以來，哈特爾浦首次進行補選，工黨傳統票倉也面臨關鍵考驗。

但工黨一項内部民調顯示，近萬名大部分曾投票支持工黨的哈特爾浦選民當中，只有稍稍超過40%的人表明會在國會補選中，投給工黨候選人威廉姆斯（Paul Williams）。

工黨自1964年起的每屆大選，都能成功取得哈特爾浦區議席。但民調結果顯示工黨候選人未能取得過半數支持度，預料保守黨將奪得歷史性勝利（historic Conservative victory）。

施紀賢（Keir Starmer）接替郝爾彬（Jeremy Corbyn）成為工黨黨魁僅1年，深紅選區變天令他備受挑戰。

施紀賢接受英國廣播公司（BBC）訪問時強調他不希望輸，但他指出工黨在19年大敗，是自1935年以來輸得最慘的一次。他承認工黨仍要跨越一座大山，要花頗長一段時間才能重拾支持者信心。

責任編輯：鄭錦玲